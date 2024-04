CAMPANIA. Tragedia sulla strada statale 91: due giovani carabinieri perdono la vita

Nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada statale 91 a Campagna, nel Salernitano, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di due giovani carabinieri, rispettivamente di 25 e 27 anni. Coinvolti nell’impatto tre veicoli, tra cui una volante dei carabinieri e una Range Rover, la collisione ha lasciato un segno indelebile nella comunità e ha scosso profondamente l’intera zona.

I militari, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, sono stati trovati in gravissime condizioni e, nonostante i tentativi di soccorso, hanno purtroppo perso la vita poco dopo il tragico incidente.

Ma la tragedia non si è limitata alla perdita dei due giovani carabinieri. Altre quattro persone, residenti nei comuni di Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra, sono rimaste ferite e hanno dovuto essere trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il quadro generale dell’incidente rimane al momento poco chiaro, ma è evidente che si sia trattato di una collisione di grande impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute sei ambulanze, mentre il personale medico ha lavorato con grande impegno per stabilizzare i feriti e garantire loro le cure necessarie. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

La perdita dei due giovani carabinieri ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari, amici e colleghi. La loro dedizione al servizio e il loro sacrificio saranno ricordati e onorati, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.