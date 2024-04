La Confraternita Misericordia del Baianese, è lieti di invitare tutti voi all’inaugurazione della nuova sede, un evento che rappresenta non solo un passo significativo per la nostra organizzazione, ma anche un momento di crescita e convivialità per l’intera comunità.

Data: 9 aprile 2024 Ora: 19:00 Luogo: Via Casa Canonico 2/a, Mugnano del Cardinale (AV)