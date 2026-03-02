Eboli, tragedia in piazza della Repubblica: trovato senza vita un 40enne, indagini in corso

EBOLI — Dramma nella notte nel cuore della città, dove il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto in piazza della Repubblica. La vittima, di origine indiana, viveva da tempo in condizioni di forte marginalità sociale e senza una dimora stabile.

Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della notte, facendo scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso, mentre la salma è stata trasferita all’ospedale di Eboli per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso, la situazione dell’uomo era già nota ai servizi del territorio. La polizia municipale, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, aveva più volte monitorato le sue condizioni, cercando di offrirgli assistenza e soluzioni alternative alla vita in strada.

Nonostante i tentativi messi in campo dalle istituzioni, l’uomo avrebbe sempre rifiutato ogni forma di accoglienza presso strutture protette o centri dedicati, scegliendo di continuare a vivere in condizioni precarie.

Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un decesso per cause naturali, ma saranno gli esami medico-legali a fornire risposte definitive. Le indagini proseguono per escludere qualsiasi altra eventualità.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema dell’emarginazione sociale e delle difficoltà nel garantire tutela e assistenza a chi, per scelta o per necessità, resta ai margini della comunità.