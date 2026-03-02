Scomparso a Palma Campania: ricerche in corso per Raffaele Sorrentino, 25 anni

Palma Campania (NA) – Sono ore di forte preoccupazione per la scomparsa di Raffaele Sorrentino, 25 anni, di cui non si hanno più notizie dal 1° marzo 2026. L’allarme è stato diffuso dall’associazione Penelope Campania, impegnata nel supporto alle famiglie delle persone scomparse.

Secondo le informazioni rese note, il giovane è alto circa 1,75 metri, pesa 70 chilogrammi, ha capelli neri e una barba folta nera. Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia e una felpa nera con cappuccio.

Le ricerche sono attualmente in corso e si invita chiunque abbia visto il ragazzo o abbia informazioni utili a farsi avanti immediatamente. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi fondamentale per aiutare le autorità e la famiglia a rintracciarlo.

Per segnalazioni o avvistamenti è possibile contattare SOS Penelope Campania al numero:

📞 +39 351 415 5363 (attivo anche su WhatsApp)

La comunità locale si sta mobilitando e l’appello è alla massima condivisione, nella speranza che Raffaele possa tornare presto a casa sano e salvo.