Avellino, alla Biblioteca Capone l’incontro “Una stanza tutta per sé”: letture e riflessioni sulla forza delle donne

AVELLINO — Un pomeriggio di letture, dialogo e arte per riflettere sul ruolo delle donne nella società e sul percorso di conquista dei diritti. Sabato 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” di Avellino ospiterà l’incontro dal titolo “Una stanza tutta per sé”, ispirato al celebre saggio della scrittrice britannica Virginia Woolf.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 nella Sala Penta del Palazzo della Cultura, dove il Gruppo di lettura della biblioteca incontrerà il CIF – Centro Italiano Femminile per un momento di confronto aperto al pubblico.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la lettura e la discussione di alcuni passaggi dell’opera di Woolf, considerata uno dei testi più significativi del pensiero femminile del Novecento. Il saggio diventerà il punto di partenza per approfondire temi legati all’autonomia, alla libertà di espressione e alla presenza delle donne nella vita culturale e sociale.

L’incontro sarà arricchito anche dalla presenza di alcune artiste che contribuiranno al pomeriggio con opere e fotografie. Tra loro Ines De Leucio, Dorotea Virtoso e Alessia Ausiello, mentre la parte musicale sarà affidata alla voce della singer Sabina Onza.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali promosse dalla Biblioteca provinciale e rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla letteratura come strumento di riflessione collettiva, in un dialogo tra libri, arte e testimonianze contemporanee.

L’ingresso è aperto al pubblico. L’evento si terrà presso la Biblioteca Provinciale Capone, in Corso Europa 254 ad Avellino.