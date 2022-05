DEPP CONTRO HEARD – IL PROCESSO

di Sebastiano Gaglione

Da diverso tempo ormai non si fa altro che parlare del processo, tuttora in corso, tra il divo di Hollywood per definizione, Johnny Depp e la sua ex moglie, Amber Heard. Un processo degno, giusto per restare in tema, dei migliori adattamenti cinematografici: ricco di intrecci, colpi di scena e momenti di suspense.

Una causa molto seguita e che, per la stragrande maggioranza dei fans di tutto il mondo, vede emergere una sola verità: quella di Johnny Depp.

IL DIVORZIO…

Tutto ha inizio con il divorzio dei due personaggi del mondo dello spettacolo, avvenuto a soli 15 mesi dal loro matrimonio, celebratosi il 3 febbraio del 2015 a Los Angeles.

Stando alle deposizioni rilasciate dall’attrice, la decisione di sciogliere il vincolo matrimoniale fu presa a causa delle presunte violenze domestiche subite da parte di un ubriaco Johnny Depp, il quale, smentì a sua volta tali accuse e anticipando che in questa vicenda lui non era affatto il colpevole.

LA FINE DELLA CARRIERA DI DEPP…

Le smentite di Depp si conclusero in un nulla di fatto, in quanto da lì a poco, la carriera e la reputazione di uno degli attori più talentuosi e versatili della storia del cinema, venne totalmente stroncata.

A causa dei vincoli ideologici del solito politically correct, le più importanti major del settore, dalla Disney alla Warner Bros, decisero di tagliare tutti i ponti con Depp, il quale fu costretto, dunque, a dire addio a ruoli importanti che gli avrebbero fatto strappare diversi contratti milionari.

Giusto per citarne alcuni, basti pensare a due celebri ruoli come quello del capitan Jack Sparrow della famosa saga “I Pirati dei Caraibi” e quello del personaggio di Gellert Grindelwald della saga di “Animali Fantastici” (prequel di Harry Potter).

Così, mentre Johnny Depp restava fuori dai riflettori, la signora Heard, continuava a svolgere la sua professione di attrice.

LE INSURREZIONI DEI FANS DI DEPP…

Questa fu la vera ingiustizia che provocò le insurrezioni da parte dei fans di tutto il mondo: a pagare fu soltanto Depp. Per cosa? Per delle accuse che non trovavano alcun tipo di fondamento, se non nelle parole dell’attrice di origini texane.

Depp fu dichiarato colpevole senza lo svolgimento di un regolare processo che ne attestasse la condanna o l’assoluzione. Così, Amber Heard riuscì a rovinare la carriera del suo ex marito rivendicando semplicemente la sua sessualità, il suo esser donna, facendo uso, in un certo senso, dello stereotipo convenzionale della società moderna secondo cui sono sempre le donne a subire violenze da parte degli uomini.

Sin da subito tutti i fans del mondo si schierarono dalla parte del loro amato capitan Jack Sparrow, arrivando addirittura a minacciare le major di boicottare il film della saga di Animali Fantastici e di Aquaman a causa di Amber Heard, rea di aver rovinato per sempre la carriera del loro amato attore e, al contempo, di non aver pagato lo stesso prezzo dell’attore di “Alice in Wonderland”.

A tal proposito, preme ricordare che Johnny Depp fu licenziato per delle presunte accuse che non trovavano, fino a quel momento, nessun fondamento dal punto di vista giuridico, se non sulla base dell’intervista rilasciata da Amber Heard.

IL PROCESSO ED I PUNTI CRUCIALI…

Dopo anni di leaks di audio e video ed in seguito alla causa indetta da Depp al quotidiano The Sun che lo aveva definito un “picchiatore di mogli”, l’11 aprile 2022, presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, ha inizio il face to face: la parola di Johnny Depp contro la parola di Amber Heard. Il primo chiede un risarcimento da 50 milioni di dollari, la seconda, invece, chiede un risarcimento da ben 100 milioni di dollari.

Durante il processo ci sono stati diversi eventi e momenti clou della vicenda:

L’episodio delle feci sul letto Sembra che, per dispetto, Amber Heard abbia lasciato le proprie feci sul letto matrimoniale, condiviso con il suo ex marito. La Heard si è difesa dicendo che quelle feci non fossero sue, bensì dei suoi due Yorkshire. D’altro canto, Depp ha dichiarato che sa distinguere perfettamente degli escrementi umani da quelli di due esemplari di cani di taglia piccola, come lo Yorkshire, anche perché li ha puliti innumerevoli volte egli stesso.

Sembra che, per dispetto, Amber Heard abbia lasciato le proprie feci sul letto matrimoniale, condiviso con il suo ex marito. La Heard si è difesa dicendo che quelle feci non fossero sue, bensì dei suoi due Yorkshire. D’altro canto, Depp ha dichiarato che sa distinguere perfettamente degli escrementi umani da quelli di due esemplari di cani di taglia piccola, come lo Yorkshire, anche perché li ha puliti innumerevoli volte egli stesso. La questione adulterio Amber Heard è stata accusata di aver commesso adulterio. Con chi? Beh, i nomi vi suoneranno molto familiari; stiamo parlando di personaggi famosi, quali James Franco (attore reso celebre per la parte di Harry Osborn nella trilogia di “Spider-man” di Sam Raimi) ed il miliardario proprietario di Tesla, Elon Musk. In entrambi i casi, infatti, la Heard è stata ripresa in ascensore da alcune videocamere di sorveglianza in atteggiamenti sospettosamente intimi sia con Franco che con Musk, intenta a dirigersi presso l’abitazione del suo all’ora marito (mentre lui era fuori per lavoro). In particolare, per quanto riguarda la questione adulterio che vede protagonisti Heard e Musk, la loro relazione fu resa ufficiale dopo il divorzio con Depp, ma sembrerebbe che questa fosse stata intrapresa dai due ancor prima della separazione Depp-Heard. L’attore di “Edward mani di forbice”, ha dichiarato che la loro relazione, in realtà, era già iniziata ad appena un mese di distanza dal loro matrimonio. Ad ogni modo, sia Franco che Musk hanno deciso di non testimoniare.

– La registrazione vocale incriminata Gli avvocati di Johnny Depp hanno fatto ascoltare un audio in cui Amber Heard gli dice che nessuno gli crederà mai perchè è un uomo. Di seguito vengono riportate le testuali parole pronunciate dalla signora Heard e rivolte al signor Depp:

“Dillo al mondo, io, Johnny Depp, un uomo bianco, sono vittima di violenza domestica e vedi chi ti crede”.

Il disturbo borderline di Amber Heard A sostegno di Depp, in tribunale è intervenuta anche la psicologa Shannon Curry. Dopo aver esaminato la signora Heard per 12 ore circa, la psicoanalista è giunta alla conclusione che l’ex moglie di Depp soffra di un disturbo borderline della personalità, nonché di disturbo istrionico, aggiungendo anche che l’attrice non abbia mai sofferto di sindrome post-traumatica da stress a causa di Depp, come da lei dichiarato.

La smentita del trucco L’avvocato di Amber Heard ha mostrato un particolare kit per il trucco della Milani Cosmetics che Heard avrebbe usato per coprire i lividi sul viso lasciati dall’ex marito. Tuttavia, la stessa Milani Cosmetics è intervenuta al riguardo, con un video TikTok (sì, siamo proprio nel 2022) in cui affermava che non era possibile che Amber Heard usasse questo kit di correzione del colore. Perché? Semplice, non era ancora stato rilasciato.

L’avvocato di Amber Heard ha mostrato un particolare kit per il trucco della Milani Cosmetics che Heard avrebbe usato per coprire i lividi sul viso lasciati dall’ex marito. Tuttavia, la stessa Milani Cosmetics è intervenuta al riguardo, con un video TikTok (sì, siamo proprio nel 2022) in cui affermava che non era possibile che Amber Heard usasse questo kit di correzione del colore. Perché? Semplice, non era ancora stato rilasciato. Una carriera ostacolata In diverse circostanze, Amber Heard ha accusato Depp di volerle rovinare la carriera. Depp, dal canto suo, ha risposto: “Come pensate abbia ottenuto la parte di Mera in Aquaman?”, in quanto a quei tempi, i suoi rapporti con la Warner Bros, casa di produzione dei lungometraggi incentrati sugli eroi DC Comics, erano ottimi.

In diverse circostanze, Amber Heard ha accusato Depp di volerle rovinare la carriera. Depp, dal canto suo, ha risposto: “Come pensate abbia ottenuto la parte di Mera in Aquaman?”, in quanto a quei tempi, i suoi rapporti con la Warner Bros, casa di produzione dei lungometraggi incentrati sugli eroi DC Comics, erano ottimi. La questione del dito mozzato Uno dei punti salienti più macabri e sconvolgenti della vicenda: il dito mozzato di Depp. Mentre la coppia era in Australia, con Johnny Depp impegnato con le riprese dell’ultimo film della saga dei Pirati dei Caraibi, Amber Heard avrebbe lanciato una bottiglia di vodka contro l’attore, causandogli la parziale recisione della punta del dito. L’interprete di capitan Jack Sparrow avrebbe sempre raccontato il falso, dicendo di essersi tagliato in una porta, con il solo ed unico intento di proteggerla e preservarne l’immagine. Tuttavia, il dottor Richard Moore, un chirurgo ortopedico, ha smentito successivamente la deposizione di Johnny Depp, dicendo che in realtà, secondo le sue analisi, si sarebbe trattato di un incidente.

Il video di Depp ubriaco A favore della Heard, in corte è stato mostrato un video in cui si vede un Johnny Depp palesemente ubriaco che prende a calci i mobili della cucina, prima di infuriarsi ancor più quando, intento a versarsi un bicchiere di vino, si accorge che la moglie lo stesse riprendendo.

I messaggi spettrali della conversazione tra Depp e Bettany I legali di Heard hanno reso pubblici dei messaggi inviati da Depp all’amico attore Paul Bettany (l’interprete del supereroe Visione nei lungometraggi Marvel). Due messaggi, in particolare, hanno fatto scandalo: “Amber va bruciata viva” e “Mi fotterò il suo cadavere per assicurarmi che sia morta”. Riguardo questa specifico caso, l’attore si è scusato per i toni, negando che si trattasse di intenzioni realistiche e dichiarando che, in realtà, si trattasse di semplice umorismo surreale.

La testimonianza pro-Depp da parte della sua ex moglie Durante il processo, Amber Heard ha fatto riferimento alla presunta spinta che Depp diede alla sua ex moglie, Kate Moss, ragion per cui gli avvocati di Johnny hanno potuto chiamare a testimoniare la diretta interessata (da sottolineare lo sbaglio della Heard nel citare una persona esterna alla vicenda, poiché ha dato la ghiotta occasione agli avvocati di Depp di chiamarla a testimoniare, in quanto diversamente non avrebbero potuto). Kate Moss ha testimoniato a favore del suo ex marito affermando che Johny non l’ha mai spinta dalle scale e che non è assolutamente un uomo violento. Di seguito la testimonianza della Moss: “Johnny era andato avanti. Era cominciato a piovere. Io sono scivolata dalle scale e mi sono fatta male alla schiena. Ho gridato perchè avevo dolore. Johnny è corso ad aiutarmi e mi ha portato in camera, poi mi ha fatto vedere da un medico. Non mi ha mai spinto, preso a calci o buttato giù dalle scale”.

L’IMPORTANZA STORICA DEL PROCESSO…

In conclusione, l’esito di questo processo assume una notevole importanza non solo dal punto di vista meramente mediatico, ma soprattutto storico dal momento che, laddove il signor Depp dovesse uscirne vincitore, in primis otterrebbe la giustizia che per molti merita, ma principalmente, il suo caso rappresenterebbe un vero e proprio rovesciamento idealistico di portata storica: non sono solamente le donne ad essere vittime di violenze domestiche, ma anche gli uomini.

A volte sembra che viviamo in un mondo in cui la parità dei sessi non sia mai esistita davvero: un tempo era a favore degli uomini, ma nell’epoca moderna, seppur in maniera molto velata, sembra propendere sempre più per le donne.

La parità dei sessi, in realtà, dovrebbe essere equa e perfettamente bilanciata. Uomini e donne dovrebbero essere pari, a prescindere dall’identità di genere.

Quindi, non ci resta che aspettare, nell’attesa di sapere quale sarà il verdetto finale stabilito dal tribunale di Fairfax.

