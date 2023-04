Cosa si nasconde dietro il gioco al casino online da dispositivi mobili?

Siamo spesso molto colpiti dall’aspetto più vivace e sgargiante del settore del gioco d’azzardo: pensiamo per esempio a bonus, offerte, promozioni, disponibilità e accessibilità da qualsiasi device, come mobile, computer o tablet, alle numerose quantità di giochi che si possono trovare online. Ma c’è anche un altro aspetto che troppo spesso ignoriamo, ed è la pagina che riguarda tutto ciò che avviene nel “dietro le quinte”.

Seduti di fronte a un computer o smartphone ci sono i giocatori, mentre alle spalle di tutto ciò si posizionano gli sviluppatori, che sono l’anima di un casino online sul dispositivo mobile in Italia, poiché senza il loro lavoro non ci sarebbero soluzioni di intrattenimento da offrire.

Cerchiamo allora di capire che cosa si nasconde proprio dietro al mondo dei casinò digitali, per comprendere così tutto ciò che spesso ignoriamo.

Che cosa si aspettano i giocatori?

Negli ultimi anni sono cambiate tante cose: prima di tutto ci sono sempre più giochi e soluzioni di intrattenimento da sfruttare online, giocando ovunque ci si trovi da computer o mobile. Il tutto senza rinunciare a qualità e quantità di titoli a disposizione. Ma i giocatori sono sempre più esigenti e ormai sono stati stravolti gli standard canonici del gioco. Ciò vuol dire che l’asticella è salita e per questo i provider e gli stessi casinò lavorano per riuscire a rispondere correttamente alla domanda del mercato.

E qui entrano in scena i cosiddetti “addetti ai lavori”, ovvero gli sviluppatori e gli esperti che si trovano all’interno delle software house. Queste persone hanno il compito di leggere i trend del settore e riuscire a dare vita a soluzioni di gioco che siano sempre più variegate, ma soprattutto inclusive.

Il ruolo chiave di un game developer

Chiaramente chi produce giochi dovrà anche assecondare le passioni dei giocatori, interfacciandosi con componenti tecniche, grafiche e sonoro, come accesso dal cellulare portatile o qualsiasi altro gadget. Il ruolo chiave del game developer, o sviluppatore per rendere più chiaro il concetto, è proprio quello di agire sul perfetto incastro tra volere del giocatore e dell’azienda produttrice di giochi per casinò online. Una volta deciso l’asset di un gioco, si passa poi alla tematica e alla scelta delle ambientazioni, doverose per poter poi completare il gioco ed equipaggiarlo al meglio.

Non dimentichiamo che dietro a ogni casinò, ad ogni gioco scelto c’è anche un attento storytelling, fondamentale quando le sue componenti tecniche. Scegliere come progettare il gioco è utile per capire poi che tipo di tecnologia servirà per realizzare il prodotto al meglio.

La componente tecnologica

Abbiamo accennato poco fa che una delle parti più importanti di un gioco è sicuramente la tecnologia, soprattutto nei casinò online. Grazie alle innovazioni tecnologiche è cambiato molto il settore del gioco d’azzardo in Italia, riuscendo così a favorire l’espansione del settore. Pensiamo per esempio all’ottimizzazione delle piattaforme per favorire il gioco e le scommesse dal mobile. Oppure pensiamo alle modalità di gioco dal vivo e all’offerta della diretta streaming, che troviamo rispettivamente nei casinò e nelle piattaforme di betting sportivo.

Inoltre i software che alimentano le soluzioni di scommessa e intrattenimento usano ulteriori sistemi di potenziamento come i generatori di numeri casuali (RNG) che sono ideali per determinare la trasparenza dei risultati e delle estrazioni. In questo modo ogni titolo che viene inserito in un casinò con licenza sarà completamente casuale ed equo.

Conclusione

Sappiamo bene ciò che accade ora e quello che è stato il punto di partenza del settore del gioco a distanza, ma è difficile capire quali saranno le nuove e prossime tendenze. Indubbiamente, sia per le slot che per ogni altro tipo di gioco da casinò si prospetta un futuro fortunato, non solo grazie al duro lavoro degli sviluppatori, ma anche grazie alle nuove tecnologie che saranno implementate. Ma per scoprire tutto ciò non resta che aspettare!