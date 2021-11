Coronavirus, oggi in Italia i casi sono 10.544, mentre 48 i morti. Aumenta incidenza contagi.

Brutte notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 19 novembre, parlano in Italia di 10.544 casi e 48 morti. Monitoraggio Iss: Rt stabile a 1,21, incidenza sale a 98 e crescono i ricoveri. Brusaferro: “Incremento contagi più significativo tra 30-50enni”. Gimbe: “In 7 giorni +32% casi,+15% ricoveri, +14% intensive”. L’Italia resterà in zona bianca per un’altra settimana, presto il Green Pass potrebbe durare non più 12 mesi, bensì 9. Nuova mappa Ue del rischio Covid: Veneto, Friuli e Marche in zona rossa, Bolzano in rosso scuro. In Sicilia torna l’obbligo di mascherina all’aperto.

adsense – Responsive – Post Articolo