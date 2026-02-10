Comunali 2026, Mastella rilancia il “campo largo”: apertura a De Luca a Salerno e appello all’unità degli alleati

Il percorso verso le elezioni amministrative del 2026 entra nel vivo e il leader nazionale di Noi di Centro e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interviene nel dibattito politico regionale invitando le forze del centrosinistra a rafforzare il progetto del cosiddetto “campo largo”, ritenuto decisivo anche in vista delle elezioni politiche del 2027.

Secondo Mastella, la Campania potrebbe rappresentare uno dei principali bacini elettorali del Paese per l’alleanza progressista, a condizione che le forze politiche coinvolte avviino rapidamente un confronto unitario senza veti territoriali. In questo quadro, il sindaco di Benevento ha chiesto al segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, di convocare un tavolo di coordinamento tra le forze alleate per definire strategie comuni sui territori.

Sul fronte delle prossime competizioni amministrative, Mastella ha indicato con chiarezza la disponibilità di Noi di Centro a sostenere la candidatura di Vincenzo De Luca a Salerno, ribadendo al tempo stesso la volontà di avviare un confronto con gli alleati anche ad Avellino per individuare soluzioni condivise.

Il leader centrista ha però richiamato l’attenzione anche sulle prospettive future, sottolineando la necessità di affrontare con anticipo il quadro politico in vista delle amministrative del 2027, in particolare per quanto riguarda Benevento. In questo contesto, Mastella ha invitato tutte le componenti della coalizione a mantenere coerenza politica nei diversi territori, evidenziando come l’unità dell’alleanza rappresenti una condizione essenziale per affrontare le prossime sfide elettorali.

L’appello è quindi rivolto a tutte le forze del centrosinistra affinché prevalga una linea condivisa, capace di consolidare l’alleanza sia nelle imminenti tornate amministrative sia nella prospettiva delle elezioni politiche nazionali.