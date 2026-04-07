Napoli, Nonno attacca: “Mozione ritirata all’ultimo, scelta grave contro la volontà degli elettori”

Tensione politica a Napoli a margine dei lavori della Giunta per le elezioni. Il consigliere Marco Nonno interviene duramente sulla vicenda della mozione ritirata all’ultimo momento, parlando di un episodio “grave” e “anomalo”.

Secondo quanto dichiarato, la mozione sarebbe stata dichiarata inammissibile solo dopo aver verificato la presenza di una maggioranza favorevole alla sua posizione. “Un passaggio che solleva più di un dubbio”, sottolinea Nonno, che punta il dito contro il consigliere Pisacane.

“Avrebbe dovuto imporsi e non cedere”, afferma, evidenziando come il ritiro dell’atto a ridosso di un possibile esito favorevole rappresenti, a suo avviso, una scelta incomprensibile sul piano politico.

Nonno parla apertamente di una decisione che “mortifica la volontà degli elettori” e annuncia l’intenzione di portare la questione all’attenzione del partito. L’obiettivo è quello di valutare il comportamento del consigliere Pisacane, ritenuto in contrasto con la linea politica di Fratelli d’Italia e con la tutela del consenso ricevuto.

La vicenda apre ora un nuovo fronte di discussione interna, con possibili sviluppi nei prossimi giorni sul piano politico.