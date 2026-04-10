Confindustria Avellino, Angelo Petitto presenta squadra e programma: via libera unanime del Consiglio Generale

Prosegue il percorso verso il rinnovo dei vertici di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030. Dopo la designazione avvenuta lo scorso 23 marzo, il Consiglio Generale dell’associazione si è riunito nuovamente oggi per esaminare e approvare il programma di attività e la squadra dei vicepresidenti elettivi proposta dal candidato presidente Angelo Petitto.

Nel corso dell’incontro, Petitto ha illustrato le linee guida che intende seguire nei prossimi anni alla guida dell’associazione degli industriali irpini, delineando obiettivi, priorità e indirizzi strategici per sostenere il tessuto produttivo del territorio.

A supportarlo nel mandato, il candidato designato ha indicato sei vicepresidenti elettivi, scelti tra esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale locale:

• Francesca Capone (HTT Centro Affilatura Srl)

• Mario Fulvio De Maio (DMD Solofra Spa)

• Marco De Matteis (De Matteis Agroalimentare Spa)

• Carlo Matarazzo (Cosmopol Spa)

• Domenico Sottile (EMA Spa)

• Carmen Verderosa (MIVE Srl)

Dopo l’illustrazione del programma e una breve presentazione dei componenti della squadra, il Consiglio Generale ha espresso voto favorevole all’unanimità, approvando sia il piano di attività sia la proposta dei vicepresidenti.

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di rinnovo della governance dell’associazione. Completate le fasi procedurali previste dallo statuto, sarà ora l’assemblea degli associati a procedere all’elezione ufficiale del nuovo presidente e dei vicepresidenti.

Un segnale di compattezza e condivisione che accompagna l’avvio del nuovo corso di Confindustria Avellino, chiamata nei prossimi anni ad affrontare sfide cruciali per lo sviluppo economico e industriale del territorio.