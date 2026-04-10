Alto Calore avvia la lettura dei contatori idrici: campagna anche a Mugnano del Cardinale

10/04/2026 binews.it ATTUALITA', AVELLINO E PROVINCIA, EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, Servizi al cittadino 0

Alto Calore avvia la lettura dei contatori idrici: campagna anche a Mugnano del Cardinale

Alto Calore Servizi ha avviato ufficialmente la campagna di lettura dei misuratori idrici su tutto il territorio servito. L’iniziativa riguarda anche Mugnano del Cardinale, insieme ai Comuni di Mercogliano e San Giorgio del Sannio.

La comunicazione è stata trasmessa ai sindaci dei comuni interessati, con richiesta di collaborazione per informare la cittadinanza sull’importanza delle operazioni di rilevazione dei consumi.

L’obiettivo della campagna è garantire una lettura puntuale dei contatori, migliorare l’efficienza del servizio e consentire l’emissione di fatture basate su dati reali, evitando stime o possibili disallineamenti nei consumi registrati.

Alto Calore sottolinea come un sistema di lettura accurato rappresenti un elemento essenziale per una gestione più equa, trasparente e sostenibile della risorsa idrica.

Per questo motivo, nella nota inviata agli enti locali, si chiede ai sindaci di sostenere l’iniziativa, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di agevolare l’accesso ai contatori e collaborare durante le operazioni di lettura.

L’invito rivolto agli utenti è quello di favorire, nei prossimi giorni, il lavoro degli operatori incaricati, così da permettere una rilevazione precisa dei consumi e una migliore gestione del servizio idrico sul territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Alto Calore avvia la lettura dei contatori idrici: campagna anche a Mugnano del Cardinale