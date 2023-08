Confesercenti, Marinelli: taglio commissioni Pos, notizia positiva per piccole imprese irpine

“ Il taglio delle commissioni sui pagamenti elettronici, tramite Pos, inserito nella legge di bilancio, dopo l’accordo sottoscritto tra banche, società di servizi finanziari e piccole imprese, è una notizia positiva anche per il commercio irpino, perché consente alle attività di essere più competitive e stare al passo con gli strumenti che i tempi odierni impongono”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente della Confesercenti provinciale di Avellino.

“ Per le piccole imprese – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria -, con un fatturato inferiore ai 400 mila euro l’anno è infatti previsto quasi l’azzeramento delle commissioni sulle transazioni fino a 10 euro e riduzioni anche per quelle fino a 30 euro. L’impatto del provvedimento dovrebbe essere piuttosto significativo. Secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2022 una fetta importante dei pagamenti elettronici rientra in questa fascia: il 21% delle transazioni con carte o bancomat è stato di 10 euro o meno, il 32% di 15 euro o meno, mentre i pagamenti fino a 30 euro sono stati il 58%. Nelle piccole imprese del commercio, del turismo e della ristorazione la quota di micro-transazioni è ancora più alta.

La strada appena imboccata, dopo anni di discussioni, quindi è quella giusta. E Confesercenti continuerà a lavorare in questa direzione. L’obiettivo è cancellare almeno parzialmente o allegerire significativamente l’aggravio di oneri aggiuntivi per gli esercizi, soprattutto in una fase in cui i costi di gestione sono sempre più alti ed i consumi in contrazione. Ma il percorso non è ancora concluso: attualmente la misura è a titolo temporaneo.Dovrà pertanto essere resa strutturale”.