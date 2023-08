IRPINIA. Accesso ai concerti per i portatori di handicap, la nota del MID

La nota di Giovanni Esposito che, nella qualità di Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili invita chi di competenza e chiede che a tutte le persone con disabilità interessate ad assistere a concerti, eventi o manifestazioni pubbliche al fine di poter garantire la piena loro inclusione siano rese note tutte le direttive circa il loro accesso e la loro partecipazione nelle aree protette e a loro dedicate, nonché le modalità di accredito se previsto o di accesso libero compresa la capienza esatta prevista e disciplinata dal piano di sicurezza stilato e coordinato dalla Prefettura di concerto con il Comune e il personale di servizio, almeno con qualche giorno di anticipo in modo da consentire a tutti di potersi organizzare, tenendo in considerazione anche la circolare del Ministero dell’interno del Ministro Piantedosi avente ad oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva.

Riguardo al concerto di questa sera dell’artista Rhove previsto nel Rione San Tommaso di Avellino veniamo a conoscenza, dopo esserci ampiamente confrontati con chi di competenza che è stata prevista l’area dedicata adiacente il palco nella quale possono avere accesso libero 12 persone con disabilità con un accompagnatore per ciascuno con ingresso libero senza accredito o doverne fare comunicazione, a distanza di poche ore dal concerto ormai nessuno sa o ne ha avuto notizia