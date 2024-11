Comune di Gesualdo, Fratres e M.I.D. insieme per un Natale inclusivo al Castello

In vista delle festività natalizie, il Comune di Gesualdo, in collaborazione con la Fratres Associazione Donatori di Sangue della Provincia di Avellino e la Fratres Regionale, con il coinvolgimento del M.I.D. (Movimento Italiano Disabili), lancia un progetto pilota unico in Irpinia: il Natale inclusivo al Castello.

Un servizio di assistenza e accoglienza dedicato, curato e predisposto in collaborazione con il M.I.D. sotto la guida di Giovanni Esposito, garantirà piena accessibilità e inclusione a tutti. È stato istituito un modulo di adesione specifico per le persone con disabilità, da compilare e inviare al Comune di Gesualdo almeno 48 ore prima di ogni evento previsto.

Un infopoint sarà allestito in via Dante Alighieri, all’ingresso del paese, dove saranno disponibili informazioni e un pass dedicato per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Questo pass consentirà di transitare con le autovetture nelle aree a traffico limitato, sostare nei parcheggi dedicati e raggiungere comodamente l’ingresso del Castello. Per ulteriori informazioni sarà attivo il numero 351 2169200.

Tra le attrazioni principali: i mercatini natalizi, il Villaggio di Babbo Natale, la mostra dei presepi, l’artigianato locale, le visite al borgo storico e la mostra Pulviscolo Mediterraneo presso il complesso architettonico “Mattioli-Pisapia”.

Un’iniziativa che promuove inclusione, partecipazione e la magia del Natale per tutti.