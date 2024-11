AVELLINO. Lettera aperta di Giovanni Esposito del M.I.D. al Sindaco Nargi: ”Cara Laura ti scrivo”

Cara Laura Sindaco di Avellino ti scrivo e ti scriviamo scusandomi e scusandoci con te del disturbo per ricordarti della tua promessa fatta di venirci a far visita a noi residenti e commercianti in Via Francesco Guarini, perché proprio alla tua gentile e sensibile attenzione e al tuo cuore grande sempre rivolto ad Avellino e agli Avellinesi desideriamo porre delle proposte e idee per il rilancio economico e sociale del nostro quartiere, il quale versa sempre più in totale abbandono.

Capisco e comprendiamo le tue difficoltà, le problematiche che amministrativamente stai affrontando con impegno e con coraggio, aldilà degli eventi a tutti noti, per il bene della nostra città Avellino ma allo stesso tempo desideriamo raccogliere la tua vicinanza e sensibilità nel recepire e raccogliere le nostre idee e le nostre proposte confidando nel tuo impegno e nel tuo intervento in qualità di Sindaco della nostra Città.

Siamo già pienamente convinti che non ci deluderai e che non verrai meno alla promessa fatta, in attesa ti ringrazio e ti ringraziamo della tua attenzione e ti aspettiamo a braccia aperte tra di noi non appena potrai conclude Esposito.