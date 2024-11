La crisi della Germania: un monito per l’Europa e un richiamo alla strategia per le nostre imprese

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

La Germania, storicamente il cuore industriale e produttivo d’Europa, sta vivendo una crisi che non può essere sottovalutata. Non si tratta di una flessione temporanea o ciclica, ma di un declino strutturale che ci offre spunti di riflessione importanti, non solo per i tedeschi ma anche per noi italiani ed europei.

Un modello in crisi: quando l’eccellenza non basta più

Per oltre 70 anni, la Germania è stata sinonimo di affidabilità industriale. Le sue automobili, i macchinari e le soluzioni tecnologiche erano il riferimento globale. Tuttavia, l’economia tedesca sembra non essere più in grado di sostenere questa leadership. Il settore automobilistico, simbolo di eccellenza, è oggi uno dei più colpiti. La concorrenza sui veicoli elettrici e il ritardo nelle innovazioni tecnologiche stanno penalizzando colossi come Volkswagen e Mercedes, che non hanno saputo anticipare i cambiamenti globali.

Questa situazione ci ricorda che anche le eccellenze consolidate non possono permettersi di fermarsi. Come imprenditori, dobbiamo sempre avere il coraggio di innovare, anticipare le tendenze e non dare mai per scontata la nostra posizione sul mercato.

La Cina: un partner che è diventato rivale

La Germania ha costruito la sua economia sull’export e, per anni, la Cina è stata un cliente privilegiato. Tuttavia, oggi Pechino si è trasformata da mercato di sbocco a concorrente diretto. Utilizzando i brevetti acquisiti da aziende tedesche, la Cina produce beni simili, ma a costi inferiori e spesso con tecnologie più avanzate. Questo cambio di scenario ha messo in ginocchio molti settori strategici tedeschi.

Come imprenditori italiani, possiamo trarre un’importante lezione: i mercati internazionali non sono statici. Chi è cliente oggi potrebbe diventare concorrente domani. Dobbiamo rafforzare le nostre competenze distintive e proteggere la nostra capacità di innovare, soprattutto nei settori in cui il “Made in Italy” è riconosciuto e apprezzato.

Mancanza di visione: le politiche di bilancio tedesche

Uno dei principali problemi della Germania è stato il rigore fiscale. Le politiche di bilancio rigide hanno frenato gli investimenti pubblici in settori strategici come il digitale, le infrastrutture e le energie rinnovabili. Questo immobilismo ha lasciato il Paese indietro rispetto ad altre economie avanzate che hanno investito massicciamente in innovazione.

Anche noi, come sistema imprenditoriale italiano, dobbiamo riflettere su quanto sia importante investire nel futuro, non solo aspettando interventi pubblici, ma agendo direttamente. PMI International, ad esempio, sta spingendo per diffondere la cultura dell’innovazione tra le imprese associate, perché è evidente che senza uno slancio deciso verso la modernità, le nostre aziende rischiano di perdere competitività.

La sfida energetica e geopolitica

La crisi tedesca è stata aggravata dalle sue scelte in campo energetico. La forte dipendenza dal gas russo si è trasformata in una vulnerabilità strategica, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Questo problema, sebbene più evidente in Germania, tocca anche altri Paesi europei, Italia inclusa. La sicurezza energetica è ormai un elemento imprescindibile per la competitività economica. Dobbiamo accelerare nella transizione verso fonti rinnovabili, non solo per rispettare gli obiettivi climatici, ma per garantire indipendenza e stabilità alle nostre imprese.

Cosa possiamo imparare dalla crisi tedesca

La crisi della Germania non è solo un problema tedesco: è un segnale per tutta l’Europa. La debolezza di Berlino rischia di avere effetti a catena sulle economie dei Paesi membri, compresa l’Italia. Ma rappresenta anche un monito: nessun modello economico, per quanto solido, può resistere senza una visione a lungo termine e la capacità di adattarsi ai cambiamenti globali.

Come imprenditori italiani, dobbiamo prendere questa crisi come un’occasione per ripensare il nostro ruolo nel mercato globale. La lezione è chiara: investire nell’innovazione, rafforzare le competenze distintive e costruire alleanze strategiche. PMI INTERNATIONAL, con la sua rete di partnership globali, può essere uno strumento prezioso per aiutare le imprese a cogliere queste opportunità.

Concludendo è il caso di rivolgere un appello alla nostra rete imprenditoriale

Di fronte a questo scenario, il mio invito alla rete di PMI INTERNATIONAL è chiaro: guardiamo alla crisi della Germania non come a una semplice notizia economica, ma come a un’opportunità per riflettere sul nostro futuro. Le difficoltà che oggi colpiscono Berlino potrebbero domani riguardare anche noi, se non agiamo subito per modernizzare il nostro sistema produttivo e rafforzare la nostra posizione sui mercati internazionali.

L’Italia ha le competenze, il talento e la creatività per emergere. Tuttavia, servono coraggio, visione e unità di intenti. Non possiamo più permetterci di pensare in termini di piccole sfide locali: il mondo sta cambiando rapidamente, e solo chi saprà anticipare il cambiamento potrà scrivere il proprio futuro.