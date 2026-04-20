Comunali 2026, il centrodestra trova l’intesa: asse Cirielli–Martusciello per candidati unitari

Accordo raggiunto nel centrodestra campano in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dopo settimane di confronto, è arrivata l’intesa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, con un asse politico definito tra Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello, che punta a presentare una coalizione compatta nei principali comuni al voto.

L’obiettivo condiviso è chiaro: evitare divisioni e costruire candidature unitarie nei centri sopra i 15mila abitanti, a partire da piazze ritenute strategiche come Avellino e Salerno. Proprio nei due capoluoghi si registra la convergenza dell’intera coalizione su nomi già individuati: a Salerno il sostegno va verso Gherardo Marenghi, mentre ad Avellino il centrodestra si ricompatta attorno a Laura Nargi.

Schema analogo anche negli altri comuni coinvolti dal voto: a Pagani l’accordo porta sul nome di Nicola Campitiello, mentre a Cava de’ Tirreni viene confermata la linea già tracciata con Raffaele Giordano.

L’intesa, maturata nel corso di un incontro definito “costruttivo”, segna un cambio di passo nei rapporti tra le forze della coalizione. Al centro del dialogo, la necessità di rafforzare l’unità politica non solo a livello locale, ma anche in vista dei futuri appuntamenti nazionali.

Secondo quanto trapela, nelle prossime ore è attesa una nota congiunta di Fratelli d’Italia e Forza Italia che ufficializzerà l’accordo, chiudendo definitivamente la trattativa regionale. Il confronto sarà inoltre esteso ai livelli provinciali, con il coinvolgimento delle segreterie di Avellino e Salerno per definire nel dettaglio gli assetti territoriali.

Un’intesa che punta a rilanciare il centrodestra in Campania, mettendo al centro la coesione della coalizione e una distribuzione equilibrata di responsabilità politiche tra le forze in campo.