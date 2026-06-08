LILT Caserta: al via le “Giornate della Salute”. Visite di prevenzione oncologica e screening nutrizionali gratuiti nelle parrocchie

Nasce dal protocollo d’intesa con la Diocesi di Caserta l’iniziativa itinerante che, dal 10 giugno e per ogni mercoledì, vedrà i volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presente nelle comunità parrocchiali di Caserta e Casapulla.

Prevenzione oncologica e corretta alimentazione scendono in campo direttamente sul territorio, nei luoghi di ascolto e di riferimento delle comunità locali. Parte mercoledì 10 giugno l’iniziativa “Giornate della Salute”, una campagna itinerante promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Associazione provinciale di Caserta.

Il progetto nasce a seguito della firma di un importante protocollo d’intesa siglato tra la LILT Caserta e la Diocesi di Caserta, un’alleanza sinergica nata per promuovere il benessere e la tutela della salute tra i cittadini utilizzando la capillarità delle parrocchie. L’iniziativa vedrà gli specialisti dell’associazione fare tappa, ogni mercoledì, presso diverse realtà parrocchiali e strutture associative del territorio casertano, offrendo gratuitamente visite di prevenzione oncologica e inquadramenti nutrizionali.

La Presidente della LILT Caserta, Angela Maffeo, ha evidenziato il valore sociale e sanitario dell’iniziativa: «Il nostro obiettivo fondamentale, condiviso con la Diocesi in questo protocollo, è avvicinare sempre di più la popolazione alla cultura della prevenzione oncologica, rendendola accessibile nei luoghi di vita quotidiana. Attraverso la promozione degli screening nutrizionali e le visite di controllo, non solo educhiamo a sani stili di vita, ma offriamo un supporto concreto ai cittadini, contribuendo in modo attivo all’abbattimento delle liste di attesa nelle strutture pubbliche. La prevenzione resta l’arma più potente che abbiamo contro il cancro».

Di seguito il calendario degli appuntamenti, che si svolgeranno a partire dal 10 giugno e per i mercoledì successivi:

Chiesa del Buon Pastore – Piazza Pitesti, Caserta

– Piazza Pitesti, Caserta Chiesa di Sant’Anna – Piazza S. Anna, Caserta

– Piazza S. Anna, Caserta Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes – Via Lourdes, Caserta

– Via Lourdes, Caserta ANAFIM – Viale Maria Carolina, Caserta

– Viale Maria Carolina, Caserta Chiesa di S. Elpidio – Piazza San Giovanni XXIII, Casapulla (CE)