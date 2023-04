COMUNALI 2023, la curiosità. Ad Arpaise (BN) solo 730 abitanti ma 8 liste. Molti candidati sono di altri comuni. C’è anche il candidato sindaco Antonio Bocciero di Quadrelle

Ad Arpaise, comune della Provincia di Benevento, di poco più di 700 abitanti, alla competizione elettorale del prossimo 14 e 15 maggio 2023 si sono presentati ai nastri di partenza ben 8 liste, per un totale di 83 candidati. Da notare anche però che molti sono gli “stranieri”, ovvero quelli non residenti in paese ma che si sono presentati alla competizione nonostante non hanno neanche la possibilità di votarsi. Alle passate elezioni del 2018 le liste erano solo 3, quella del sindaco uscente Vincenzo Forni Rossi che con 289 voti si aggiudico la fascia tricolore con il 50,88% dei consensi nei confronti del rivale Sergio Pignatiello che ottenne 278 voti e di Domenico Tancredi che con la lista Civica Progetto Futuro ottenne solo 1 voto.

Quest’anno c’è stato un proliferare di liste davvero incredibile, ben otto con altrettanti candidati a sindaco. Molti sono candidati provenienti da ogni parte della Campania alcuni di essi anche dalla bassa Irpinia. Ad esempio c’è la lista “Popoli Sovrani” che propone come candidato sindaco Antonio Bocciero e molti della lista sono del mandamento baianese. C’è la lista poi del “Popolo delle Partite Iva” , quella di “Noi Arpaise Bene Comune”, “Viviamo Arpaise”, “Insieme ancora”, “Arpaise nel cuore”, “La mia città” e quella naturalmente del sindaco uscente “Arpaise tra la gente per la gente” di Vincenzo Forni Rossi. Allo spoglio del 15 maggio non è difficile prevedere che molte di queste liste non vedrà assegnarsi alcuna preferenza ma poco interessa perchè comunque molti candidati avranno raggiunto il loro scopo, quello di dedicarsi esclusivamente ad una competizione elettorale democratica tralasciando per un po’ affetti familiari e lavorati.

Ecco le liste in corsa:

Candidato sindaco Vincenzo Forni Rossi

Arpaise tra la gente con la gente

Capone Alfonso

Capozzi Fiore

Covino Concetta

Iuliano Amato

Iuliano Luigi

Lizza Giovanni

Panaggio Rosaria

Parrella Mattia

Rossi Carlo

Tuccia Armando

Candidato sindaco Sergio Pignatiello

Viviamo Arpaise

Castaldo Antonio

Donisi Antonia

Iuliano Enrico

Lizza Carmine

Lorenzano Pasqualino

Pignatiello Antonio

Pignatiello Italo

Ruocchio Ferdinando

Ruocchio Gianluca

Candidato sindaco Alfonso Vegliante

Noi Arpaise bene comune

Barbaro Marina

Orefice Francesco

Procino Pierluigi

Canonico Orlando

Magri Antonio

Gambardella Giustino

Spagnuolo Stefano

Strocchia Aniello

Litto Carmine

D’Aniello Annalisa

Candidato sindaco Antonio Bocciero

Popoli sovrani

Picciocchi Stefano

Pignataro Domenica

Ferrara Giovanni

Del Giudice Antonio

Ammendola Catello

Galeotalanza Saverio

Volpe Carmela

Candidato sindaco Raffaele Petrillo

Insieme ancora

Grimaldi Lettieri Erika F.

Falco Baldovino

Mercede Luigi

Perrotta Antonio

Galeone Donato

Bosco Antonio

Pacilli Davide

Zimmerman Stefano

Castaldi Alfredo

Leardi Antonio

Candidato sindaco Francesco Cesare

Arpaise nel cuore

Di Biase Antonio

Spampanato Michele

Cioffo Michele

Ippolito Carolina

Canonico Paolo Tommaso

Frisoli Carmine

Monetti Antonio

Capuano Serena

Ciamminelli Giovanni

Barone Michele

Candidato sindaco Armando Gadola

Popolo partite Iva

Verrillo Carlo

Sorbo Rossella

Gadola Giovan Battista

Crafa Carla

Cuccurullo Giuseppe

Sorbo Luca

Rossi Giuseppe

Mignone Pellegrino

Savoia Massimo

Candidato sindaco Francesco Annunziata

La mia città