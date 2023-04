Comitato Provinciale Pop-Popolari UNITI interviene sul ciclo dei rifiuti

Come POP-Popolari Uniti, in relazione alla questione della gestione del ciclo dei rifiuti, avvertiamo il dovere di sollecitare gli attori politico istituzionali che parteciperanno all’incontro previsto per l’8 Maggio, a far prevalere il senso di responsabilità sulla logica della divisione, fino ad oggi vera protagonista.

Logica che rischia di non essere compresa dai cittadini, nonchè di allontanarli ulteriormente dalle Istituzioni.

È compito delle forze politiche, Infatti, individuare le soluzioni più efficaci nella organizzazione dei servizi essenziali, soprattutto in una provincia, come la nostra, che presenta notevoli difficoltà di carattere socio-economico, ed un tasso d’emigrazione fuori controllo.

Per queste ragioni, pur guardando con fiducia all’incontro del prossimo 8 maggio, invitiamo le forze politiche e gli attori istituzionali convocati al tavolo, a proseguire sulla strada della responsabilità che sembra essere stata intrapresa.

Comitato Provinciale POP- Popolari UNITI

Giuseppe Vecchione

Avv Amerigo Festa