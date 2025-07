Colpo sotto canestro per Avellino Basket: arriva Giacomo Donati

AVELLINO — Giovane, affamato e pronto a farsi largo. Giacomo Donati, classe 2006, è ufficialmente un nuovo giocatore della S.S. Avellino Basket. Ala forte da 198 centimetri, Donati arriva in Irpinia portandosi dietro un bagaglio tecnico importante e un potenziale ancora tutto da esplorare.

Originario di Forlì, Donati si è formato cestisticamente nel settore giovanile dell’Andrea Costa Imola, dove ha anche esordito nel campionato di Serie B Nazionale. Ma è nell’ultima stagione che il suo nome ha iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori: con la maglia della Virtus Bologna, Giacomo ha disputato un’ottima Under 19 Eccellenza, mettendo a segno anche una prestazione da 17 punti contro Santarcangelo. In più, ha calcato il palcoscenico europeo della Euroleague Next Generation, torneo riservato ai migliori prospetti del continente.

Adesso, Donati sbarca ad Avellino con una doppia missione: sarà parte delle rotazioni della prima squadra guidata da coach Maurizio Buscaglia, ma anche uno dei riferimenti principali del gruppo Under 19 Eccellenza, in un contesto pensato per valorizzare i giovani di talento.

“Mi fa davvero piacere accoglierlo qui ad Avellino – ha dichiarato Coach Buscaglia –. È un ragazzo che ho avuto modo di seguire più volte nel percorso giovanile e nella NextGen. La sua voglia di lavorare e la determinazione sono qualità che si percepiscono subito. Ora affronta una nuova sfida, che sarà fondamentale per la sua crescita.”

Sul parquet, Donati è un lungo moderno: fisico da costruire, ma già buona mobilità, ottimo senso del tempo a rimbalzo, mani educate e intelligenza cestistica sopra la media. Non ha paura del contatto, ma sa anche aprire il campo. Fuori dal campo, è un ragazzo serio, concentrato e con un solo obiettivo in testa: migliorare, ogni giorno.

Con l’arrivo di Giacomo Donati, Avellino guarda al futuro, investendo su un talento vero. Uno di quelli che non si accontentano. Uno di quelli che, prima o poi, lasciano il segno.

Benvenuto in biancoverde, Giacomo.