Cicciano, successo per la terza edizione di “Un Tuffo in Piscina per l’Autismo”

Cicciano, 24 luglio 2025 – Una giornata all’insegna della gioia, dell’inclusione e del divertimento si è svolta oggi presso l’Agriturismo “La Reginella” con la terza edizione di “Un Tuffo in Piscina per l’Autismo”, un evento promosso dall’associazione Autismo in Movimento Campania in collaborazione con Wake Up Animazione.

La manifestazione ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini speciali, accompagnati da famiglie, operatori e volontari, tutti uniti dall’obiettivo comune di creare momenti di condivisione e serenità.

In un contesto accogliente e immerso nella natura, tra giochi in acqua, animazione, musica e sorrisi, i piccoli protagonisti hanno potuto vivere un’esperienza di spensieratezza e integrazione, sentendosi liberi di essere semplicemente se stessi.

“Queste giornate rappresentano una vera boccata d’ossigeno per le famiglie e un’occasione concreta per promuovere la cultura dell’inclusione – ha dichiarato uno degli organizzatori –. È bello vedere bambini, genitori e operatori divertirsi insieme, senza barriere.”

Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di appuntamenti come questo, che mettono al centro il benessere, la socialità e la valorizzazione delle diversità.

“Un Tuffo in Piscina per l’Autismo” è ormai diventato un momento atteso e riconosciuto nel territorio, simbolo di un impegno costante per una comunità sempre più inclusiva e attenta.