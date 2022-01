Ciarambino: “Grandi elettori, col nostro voto realizzata operazione responsabilità”

La capogruppo regionale M5S: “Abbiamo dato forza a linea nazionale tesa a offrire al Paese un profilo di grande spessore”

“Con il voto di oggi abbiamo dato un contributo importante per la scelta del tredicesimo Presidente della Repubblica. Un voto in coerenza con una linea nazionale tesa a offrire al Paese una personalità di altissimo profilo e di elevato spessore morale. Un atteggiamento, quello del Movimento 5 Stelle, lontano anni luce dagli scenari di contrapposizioni e mal di pancia descritti dalle cronache di questi giorni, che hanno posto il mio nome tra quelli in lizza per l’elezione dei tre Grandi Elettori espressione di questa assise. Quella del Movimento 5 Stelle è stata, piuttosto, una vera e propria operazione responsabilità, in un momento in cui, agli occhi degli italiani, la politica ha il dovere di agire con assoluto buon senso. Stiamo parlando di uno dei momenti più importanti della vita della nostra Repubblica e mai e poi mai, in una fase così delicata per tutti, io e il mio Gruppo avremmo accampato rivendicazioni personali”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo M5S Valeria Ciarambino, a margine della votazione in aula per la scelta dei tre grandi elettori del Presidente della Repubblica.

“Ci sono state, come è naturale, interlocuzioni con le altre forze politiche, ma il nostro intento non è mai stato quello di imporre un nome, quanto esclusivamente di dare forza a una linea e alla coalizione nazionale. Perché questo è il momento in cui devono prevalere senso di unità e responsabilità, le stesse caratteristiche che dovranno contraddistinguere chi avrà il compito di guidare il Paese nei prossimi sette anni”.

