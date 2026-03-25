Cianciulli conquista il Viareggio con la Fiorentina: orgoglio della Peluso Academy, fucina di talenti

Dopo 34 anni la Fiorentina conquista nuovamente il prestigioso Torneo di Viareggio, riportando il trofeo in casa viola al termine di un percorso brillante e ricco di talento. Tra i protagonisti di questo successo c’è anche Salvatore Cianciulli, giovane calciatore originario di Montella, che ha contribuito alla vittoria finale e ha potuto alzare al cielo una coppa dal grande valore storico.

Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il club toscano, ma anche per il territorio irpino e per chi ha creduto nel ragazzo fin dai primi passi. Il percorso di crescita di Cianciulli passa infatti dalla Peluso Academy, dove ha militato per tre anni, formandosi sotto la guida di mister Antonio Peluso prima del passaggio alla Fiorentina.

Un risultato che dà ulteriore lustro alla Peluso Academy, autentico punto di riferimento nella formazione dei giovani calciatori, capace negli anni di accompagnare diversi ragazzi verso i settori giovanili di società importanti. Una realtà costruita con passione e competenza, nel solco tracciato dal capostipite Biagio Peluso, figura centrale nello sviluppo di un progetto sportivo che continua a produrre talenti.

La vittoria al Torneo di Viareggio diventa così non solo un successo sportivo, ma anche la conferma della qualità del lavoro svolto sul territorio, dove strutture e tecnici preparati rappresentano il primo vero passo verso il calcio che conta.

Per Cianciulli si tratta di una tappa fondamentale di un percorso che guarda al futuro con ambizione, sostenuto da basi solide e da una crescita costruita giorno dopo giorno grazie all’impegno, alla dedizione e alla visione di chi ha saputo valorizzarne il talento.