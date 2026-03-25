Baiano, 100 di questi giorni: Ninuccio Monteforte festeggia 80 anni

Traguardo importante a Baiano per Carmine Monteforte, detto “Ninuccio”, che celebra i suoi primi ottant’anni circondato dall’affetto della famiglia e degli amici.
Una vita fatta di valori semplici, legami sinceri e presenza costante nella comunità, che oggi si stringe attorno a lui per un momento di festa e condivisione.
Agli auguri dei suoi cari si uniscono anche quelli della redazione di Binews, che celebra con affetto questo significativo compleanno.
A Ninuccio i migliori auguri: 100 di questi giorni!