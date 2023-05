Cervinara e Rotondi, i Forestali sequestrano quattro aree montane per una superfice di circa 9000 MQ.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, tra le sue attività principali, svolge costantemente controlli relativi la prevenzione e repressione dei reati ambientali principalmente in aree rurali sottoposte a vincoli paesaggistici ed idrogeologici. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cervinara, hanno posto sotto sequestro quattro aree montane, per una superfice di circa 9000 MQ., site nei Comuni di Cervinara e Rotondi (AV) che rientravano nel perimetro del Parco Regionale del Partenio.

L’attività è stata posta in essere a seguito di numerosi avvistamenti di mezzi fuoristrada, privi di targhe, che utilizzano le dette aree come pista da cross e fuoristrada, provocando danni irreparabili al territorio montano tutelato paesaggisticamente. I Carabinieri Forestali continueranno a monitorare questo territorio esempio di eccellenza del patrimonio forestale irpino.