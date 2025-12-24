CENTRI COMMERCIALI IN CAMPANIA: APERTURE E CHIUSURE DURANTE LE FESTE

Nel periodo compreso tra Natale, Capodanno ed Epifania, i principali centri commerciali della Campania osserveranno orari straordinari e giornate di chiusura. Di seguito il quadro completo, suddiviso per struttura.
MAXIMALL POMPEII – Torre Annunziata
24 dicembre: aperto fino alle ore 18:00
25 dicembre: chiuso
31 dicembre: aperto fino alle ore 18:00
1° gennaio: chiuso
CENTRO COMMERCIALE NEAPOLIS – Napoli
24 dicembre: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi
25 dicembre: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi
26 dicembre:
– galleria dalle 9:30 alle 21:00
– ipermercato dalle 8:30 alle 21:00
– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00
31 dicembre:
– galleria dalle 9:30 alle 18:30
– ipermercato chiuso
– area ristorazione dalle 9:30 alle 18:30
1° gennaio: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi
5 gennaio:
– galleria dalle 9:30 alle 21:00
– ipermercato dalle 8:30 alle 22:00
– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00
6 gennaio:
– galleria dalle 9:30 alle 21:00
– ipermercato dalle 8:30 alle 22:00
– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00
VULCANO BUONO – Nola
24 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 22:00
31 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio: aperto dalle 10:00 alle 22:00
CENTRO COMMERCIALE LA BIRRERIA – Napoli
24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: chiuso
31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00
CENTRO COMMERCIALE MUGNANO DI NAPOLI
24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: chiuso
31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00
PARCO COMMERCIALE GRANDE SUD – Giugliano
24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: chiuso
31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00
CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA – Marcianise
24 dicembre:
– galleria e Piazza Campania dalle 10:00 alle 18:00
– Primark dalle 9:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: galleria e Piazza Campania dalle 10:00 alle 22:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio:
– galleria dalle 10:00 alle 22:00
– Piazza Campania aperta fino a mezzanotte
DESIGNER OUTLET LA REGGIA – Marcianise
24 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 21:00
31 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
MAXIMALL PONTECAGNANO – Salerno
24 dicembre:
– galleria dalle 9:30 alle 18:00
– area food dalle 10:00 alle 18:00
25 dicembre: chiuso
26 dicembre:
– galleria dalle 9:30 alle 21:30
– area food dalle 10:00 alle 23:00
31 dicembre:
– galleria dalle 9:30 alle 18:00
– area food dalle 10:00 alle 18:00
1° gennaio: chiuso
6 gennaio:
– galleria dalle 9:30 alle 21:30
– area food dalle 10:00 alle 23:00