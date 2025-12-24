CENTRI COMMERCIALI IN CAMPANIA: APERTURE E CHIUSURE DURANTE LE FESTE

Nel periodo compreso tra Natale, Capodanno ed Epifania, i principali centri commerciali della Campania osserveranno orari straordinari e giornate di chiusura. Di seguito il quadro completo, suddiviso per struttura.

MAXIMALL POMPEII – Torre Annunziata

24 dicembre: aperto fino alle ore 18:00

25 dicembre: chiuso

31 dicembre: aperto fino alle ore 18:00

1° gennaio: chiuso

CENTRO COMMERCIALE NEAPOLIS – Napoli

24 dicembre: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi

25 dicembre: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi

26 dicembre:

– galleria dalle 9:30 alle 21:00

– ipermercato dalle 8:30 alle 21:00

– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00

31 dicembre:

– galleria dalle 9:30 alle 18:30

– ipermercato chiuso

– area ristorazione dalle 9:30 alle 18:30

1° gennaio: galleria, ipermercato e area ristorazione chiusi

5 gennaio:

– galleria dalle 9:30 alle 21:00

– ipermercato dalle 8:30 alle 22:00

– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00

6 gennaio:

– galleria dalle 9:30 alle 21:00

– ipermercato dalle 8:30 alle 22:00

– area ristorazione dalle 9:30 alle 23:00

VULCANO BUONO – Nola

24 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 22:00

31 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio: aperto dalle 10:00 alle 22:00

CENTRO COMMERCIALE LA BIRRERIA – Napoli

24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00

CENTRO COMMERCIALE MUGNANO DI NAPOLI

24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00

PARCO COMMERCIALE GRANDE SUD – Giugliano

24 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

31 dicembre: aperto dalle 9:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio: aperto dalle 9:00 alle 21:00

CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA – Marcianise

24 dicembre:

– galleria e Piazza Campania dalle 10:00 alle 18:00

– Primark dalle 9:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: galleria e Piazza Campania dalle 10:00 alle 22:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio:

– galleria dalle 10:00 alle 22:00

– Piazza Campania aperta fino a mezzanotte

DESIGNER OUTLET LA REGGIA – Marcianise

24 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 21:00

31 dicembre: aperto dalle 10:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

MAXIMALL PONTECAGNANO – Salerno

24 dicembre:

– galleria dalle 9:30 alle 18:00

– area food dalle 10:00 alle 18:00

25 dicembre: chiuso

26 dicembre:

– galleria dalle 9:30 alle 21:30

– area food dalle 10:00 alle 23:00

31 dicembre:

– galleria dalle 9:30 alle 18:00

– area food dalle 10:00 alle 18:00

1° gennaio: chiuso

6 gennaio:

– galleria dalle 9:30 alle 21:30

– area food dalle 10:00 alle 23:00