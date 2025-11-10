Daniele Gagliotta, campione del mondo Pizza Doc 2024, torna in Italia per l’edizione 2025 e annuncia la sua prima apertura a Città del Messico

Redazione

Dopo aver conquistato il titolo di Campione Mondiale Pizza DOC 2024, aggiudicandosi anche il riconoscimento di “Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo”, e nominato testimonial per l’anno 2025 dell’Accademia Nazionale Pizza DOC, ente di formazione per pizzaioli professionisti e promotore dell’evento, Daniele Gagliotta torna in Italia per partecipare all’edizione 2025 del Campionato Mondiale Pizza DOC, in programma dall’11 al 13 novembre al NEXT – Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum (SA). Una tappa, che precede l’avvio del suo progetto più personale: l’apertura della prima pizzeria a suo nome, che aprirà a Città del Messico, città scelta per “mettere radici” dopo anni di viaggi e consulenze in tutto il mondo.

Vive a Washington ma è originario di Napoli, Gagliotta si è affermato a livello internazionale come pizzaiolo, chef e consulente. Oggi collabora con professionisti e ristoratori in Europa, America e Asia, diffondendo la cultura della pizza italiana attraverso corsi di formazione e masterclass. Il suo approccio unisce la tecnica del pizzaiolo alla sensibilità dello chef, con l’obiettivo di raccontare la semplicità autentica della pizza napoletana, arricchita da uno sguardo contemporaneo e internazionale. Il 2025 arriva dopo un anno straordinario, segnato da oltre 60 voli internazionali e da progetti di formazione e consulenza in Panama, Ecuador, Brasile, Stati Uniti, Cina, Corea, Dubai e molti altri paesi. Il ritorno in Italia rappresenta per lui un momento di riconnessione con le radici partenopee e con i colleghi che lo hanno seguito fin dall’inizio.

“È stato un anno magico. Il Campionato rappresenta un momento di confronto globale e permette di mettere in luce talento, tecnica e passione. Il mio augurio al prossimo vincitore è di vivere questa esperienza con dedizione e spirito di condivisione” – commenta il pizzaiolo. E aggiunge: “Dietro ad ogni competizione come il Campionato Mondiale Pizza DOC ci sono sogni, lavoro e sacrificio. La pizza è stata per me una rinascita, e oggi voglio trasmettere la stessa energia a chi inizia il proprio percorso”.

La prossima apertura a Città del Messico segna una nuova fase della sua carriera: “Ho trovato in Messico un’energia che mi ricorda Napoli, stesso calore, accoglienza e passione. La mia pizzeria nasce per unire queste due anime” spiega Gagliotta. “Sarà un locale moderno e dinamico, dove la pizza napoletana classica dialogherà con contaminazioni internazionali: dalla doppia cottura alla pizza al padellino.”

Il nuovo progetto non sarà solo un ristorante, ma un ponte tra Napoli e l’America Latina, tra la tradizione italiana e la curiosità globale. Il ritorno in Campania, dunque, segna l’avvio di un percorso più ampio: formare, ispirare e diffondere la cultura della pizza italiana nel mondo, mantenendo sempre vivo il legame con le proprie origini.