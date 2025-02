CASTELVETERE SUL CALORE. Un San Valentino da sogno: cena romantica tra vini e musica nella cantina Aminea

Festeggia la magia dell’amore con un’incantevole cena di San Valentino nell’intima cantina Aminea situata nel cuore dell’Irpinia, a Castelvetere sul calore (AV). Immergetevi nell’atmosfera romantica mentre voi e la vostra persona speciale vi concedete una serata di delizie culinarie, vini autentici e musica dal vivo con il musicista Silvano Santacroce. Assapora un menù di 5 portate attentamente curato che cattura l’essenza del romanticismo, con piatti deliziosi realizzati con passione dal nostro chef. Ogni portata è accuratamente abbinata alle migliori selezioni della cantina, esaltando i sapori e creando una sinfonia di gusto che completa lo spirito dell’occasione. La vostra cena romantica avrà inizio con un brindisi degli innamorati e proseguirà con una passeggiata mano nella mano nella nostra cantina e potrete scambiarvi un bacio fugace in mezzo alle botti. Lasciatevi impressionare dalla cura e dalla passione per la coltivazione della vite e per la produzione del vino. Dopo la visita inizia la cena, circondati dal fascino della sala degustazione, lasciate che l’atmosfera e la compagnia della persona amata vi trasportino in un mondo di momenti condivisi e ricordi preziosi. Questa cena di San Valentino alla Tenuta Aminea promette una serata indimenticabile all’insegna dell’amore, delle risate e dei sapori più raffinati che l’Irpinia ha da offrire.