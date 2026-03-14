Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti dell’estrazione del 14 marzo 2026: nessun “6”, il jackpot continua a crescere

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, quella di sabato 14 marzo 2026, con milioni di italiani che hanno controllato le proprie schedine nella speranza di centrare la combinazione vincente.

Anche questa volta, però, nessuno ha realizzato il “6” al Superenalotto, facendo salire ulteriormente il jackpot.

Di seguito tutti i numeri estratti nelle varie ruote del Lotto.

I numeri vincenti del Lotto del 14 marzo 2026

• Bari: 34 – 85 – 22 – 52 – 09

• Cagliari: 88 – 62 – 57 – 53 – 80

• Firenze: 11 – 46 – 34 – 49 – 15

• Genova: 64 – 62 – 78 – 30 – 65

• Milano: 56 – 16 – 31 – 12 – 49

• Napoli: 44 – 66 – 80 – 45 – 07

• Palermo: 39 – 38 – 83 – 66 – 84

• Roma: 76 – 52 – 44 – 04 – 33

• Torino: 38 – 08 – 17 – 70 – 05

• Venezia: 84 – 69 – 42 – 74 – 29

• Nazionale: 89 – 44 – 17 – 25 – 52

I numeri del 10eLotto

Per quanto riguarda il 10eLotto, i venti numeri estratti sono:

08 – 11 – 16 – 22 – 34 – 38 – 39 – 44 – 46 – 52 – 56 – 57 – 62 – 64 – 66 – 69 – 76 – 84 – 85 – 88

• Numero Oro: 34

• Doppio Oro: 34 – 85

I numeri Extra sono invece:

04 – 09 – 12 – 17 – 30 – 31 – 42 – 45 – 49 – 53 – 70 – 74 – 78 – 80 – 83

Superenalotto: la combinazione vincente

Questa la sestina estratta al Superenalotto:

03 – 06 – 33 – 63 – 88 – 89

• Numero Jolly: 18

• Numero Superstar: 87

Nell’estrazione del 14 marzo non è stato centrato il “6”, motivo per cui il jackpot continua a crescere. Il montepremi ha raggiunto quota 134.600.000 euro, mentre per il prossimo concorso, previsto martedì 17 marzo 2026, il jackpot salirà a 135.500.000 euro.

SuperEnalotto, le quote

Le quote del concorso SuperEnalotto / SuperStar di oggi, concorso numero 43 di sabato 14 marzo 2026:

SUPERENALOTTO

• punti 6: 0

• punti 5+1: 0

• punti 5: 11 che vincono € 19.056,19

• punti 4: 1.106 che vincono € 192,48

• punti 3: 34.062 che vincono € 18,85

• punti 2: 454.467 che vincono € 5,00

SUPERSTAR

• 6 stella (superbonus prima categoria): 0

• 5+1 stella (superbonus seconda categoria): 0

• 5 stella: 0

• 4 stella: 2 che vincono € 19.248,00

• 3 stella: 168 che vincono € 1.885,00

• 2 stella: 1.876 che vincono € 100,00

• 1 stella: 11.138 che vincono € 10,00

• 0 stella: 22.899 che vincono € 5,00

I numeri ritardatari del Lotto

Guardando alle statistiche per la prossima estrazione, i numeri che mancano da più tempo nelle varie ruote sono:

• Cagliari: 55 (manca da 129 estrazioni)

• Roma: 81 (manca da 95 estrazioni)

• Bari: 41 (manca da 88 estrazioni)

• Roma: 25 (manca da 87 estrazioni)

• Bari: 23 (manca da 84 estrazioni)

• Nazionale: 22 (manca da 80 estrazioni)

• Torino: 40 (manca da 79 estrazioni)

• Firenze: 47 (manca da 78 estrazioni)

• Milano: 45 (manca da 78 estrazioni)

• Cagliari: 50 (manca da 77 estrazioni)

I principali ritardi per ogni ruota

• Bari: 41 (manca da 88 estrazioni) – 23 (da 84) – 11 (da 71)

• Cagliari: 55 (manca da 129 estrazioni) – 50 (da 77) – 41 (da 66)

• Firenze: 47 (manca da 78 estrazioni) – 90 (da 68) – 60 (da 56)

• Genova: 70 (manca da 66 estrazioni) – 28 (da 60) – 66 e 2 (da 48)

• Milano: 45 (manca da 78 estrazioni) – 85 (da 64) – 86 (da 62)

• Napoli: 40 (manca da 73 estrazioni) – 28 (da 68) – 64 e 22 (da 57)

• Palermo: 46 (manca da 70 estrazioni) – 45 (da 67) – 27 (da 56)

• Roma: 81 (manca da 95 estrazioni) – 25 (da 87) – 80 (da 71)

• Torino: 40 (manca da 79 estrazioni) – 58 (da 64) – 7 (da 62)

• Venezia: 65 (manca da 59 estrazioni) – 75 e 59 (da 58) – 32 (da 53)

• Nazionale: 22 (manca da 80 estrazioni) – 42 (da 74) – 87 (da 71)

I ritardatari del Superenalotto

In vista della prossima estrazione del Superenalotto, i numeri che non escono da più tempo sono:

70 (da 59) – 59 (da 58) – 51 (da 55) – 77 (da 50) – 28 (da 47) – 38 (da 44)

L’appuntamento con la prossima estrazione è fissato per martedì 17 marzo 2026, quando i giocatori tenteranno nuovamente la fortuna con un jackpot sempre più alto.