CAROTENUTO IMPLACABILE: 3-0 ALLA SOL E PROVA DI AUTORITÀ

Lopez Viscaya sblocca, Pezzella raddoppia e il baby Ungaro chiude i giochi: rossoneri padroni della gara dall’inizio alla fine

Il Carotenuto mette in mostra un’altra prestazione di grande spessore e supera la Sol Sports Club con un netto 3-0 che parla da solo. Una gara condotta con personalità, equilibrio e qualità: primo tempo di assedio controllato, secondo tempo trasformato in dominio assoluto.

A segno Lopez Viscaya, Pezzella Gaetano e il giovanissimo Antonio Ungaro, classe 2008, autore del sigillo più bello del pomeriggio.

Fin dai primi minuti i rossoneri alzano il baricentro, pressano alti e costringono la Sol a chiudersi nella propria metà campo. Schettino prova un paio di conclusioni dal limite, Bocchino sfiora il palo su punizione e Pezzella viene murato in extremis dalla difesa ospite.

La Sol non riesce mai a rendersi pericolosa, con Masucci che vive un primo tempo praticamente da spettatore.

Nella ripresa il Carotenuto cambia passo e trasforma la supremazia territoriale in concretezza. L’azione del vantaggio nasce da una ripartenza veloce: tiro respinto dal portiere e tap-in vincente di Lopez Viscaya, che anticipa tutti e firma l’1-0.

È il gol che accende definitivamente la squadra di mister Accetta,che continua a spingere e trova il raddoppio con Gaetano Pezzella: perfetto l’inserimento sull’assist dalla destra del classe 2007 Elia Napolitano, altrettanto precisa la conclusione per il 2-0.

La Sol prova a reagire, ma il Carotenuto resta compatto, corto, solido, e non concede alcuno spazio. Nel finale arriva anche la firma del talento più giovane in campo: Ungaro Antonio, classe 2008, si mette in proprio, salta il difensore, rientra sul sinistro e scarica un diagonale imprendibile che vale il definitivo 3-0.

Una perla che chiude una prestazione collettiva impeccabile.

Il Carotenuto mostra identità, equilibrio e un gruppo in evidente crescita. Tre punti meritati, tre gol e zero rischi: la strada è quella giusta.

TABELLINO

Carotenuto – Sol Sports Club 3-0

Marcatori:

55’ Lopez Viscaya

65’ Pezzella Gaetano

88’ Antonio Ungaro

Carotenuto: Masucci;Zacco, Schettino, , Oliveira, Napolitano Elia; Romano,Bocchino,Sarmiento, Pezzella, Calabrese,Lopez Viscaya,

A disp.: , Guerriero Aniello. Ciccone,Ungaro, Sommese ,Napolitano Antonio, Guerriero Luca, D’Avanzo, Conte, Fioravante.

All.: Accetta

Sol Sports Club: Bracigliano; De Leo, De Maio, De Piano Andrea, De Stefano Luca; De Stefano Luigi, De Stefano Salvatore, Drammeh; D’Urso, Gilberti, Iannacchero.

A disp.: Liotti, Maffei, Milone, Oliva, Somma F., Somma R., Vona.

All.: Nevola.

Arbitro: Marciano sez.Avellino