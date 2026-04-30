Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: il 1° maggio l’organico sarà ritirato regolarmente

30/04/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, Servizi al cittadino 0

Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: il 1° maggio l’organico sarà ritirato regolarmente

MUGNANO DEL CARDINALE – Servizio garantito anche in occasione della Festa dei Lavoratori. Il Comune informa la cittadinanza che nella giornata di venerdì 1° maggio 2026 la raccolta della frazione organica sarà effettuata regolarmente, senza alcuna variazione rispetto al calendario previsto.

La comunicazione, diffusa in collaborazione con IrpiniAmbiente, ha l’obiettivo di evitare disagi e mantenere alta l’attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti, anche nei giorni festivi.

Si invita pertanto la popolazione a rispettare gli orari e le modalità di conferimento, contribuendo al buon funzionamento del servizio e alla tutela del decoro urbano.

Un segnale di continuità e attenzione verso la comunità, per garantire efficienza e pulizia sul territorio anche durante le festività.                                                                                                      Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: il 1° maggio l’organico sarà ritirato regolarmente