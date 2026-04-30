Napoli, apre il “Dios Museum”

Napoli non dimentica e , anzi, rilancia. A via Toledo prende vita il “Dios Museum”, uno spazio espositivo interamente dedicato a Diego Armando Maradona. Si tratta di un vero e proprio viaggio emotivo dentro il mito.

Allestito negli spazi della Nunziatura Apostolica, il percorso sarà visitabile fino al 30 ottobre: il goal non è solo raccontare il campione, ma farlo “rivivere” attraverso la tecnologia e esperienze immersive.

Maglie storiche, oggetti personali, ricordi legati al Napoli e alla nazionale argentina: ogni elemento esposto contribuisce a costruire una narrazione che va oltre lo sport. ￼

Il museo si inserisce in un rapporto già profondissimo tra la città e il campione argentino.

Diego doveva diventare un luogo.