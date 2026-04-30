Capodichino: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione del predetto in zona Capodichino, dove hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi e una stecca della stessa sostanza.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.