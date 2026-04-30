Sperone, apre il nuovo Store Creo Kitchens: design e innovazione firmati Gruppo Lube SPERONE (AV) – Nuova apertura nel cuore del territorio: il Gruppo Lube ha inaugurato a Sperone il nuovo

Store Creo Kitchens, ampliando la propria presenza e portando in Irpinia un punto di riferimento per il design e l’arredo cucina.

Il taglio del nastro si è svolto nella giornata di ieri alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del Gruppo Lube. Per celebrare l’apertura, sono previste per tutta la settimana promozioni speciali dedicate alla clientela.

Il nuovo spazio espositivo, di oltre 250 metri quadrati, si presenta con un layout moderno e all’avanguardia, pensato per offrire un’esperienza immersiva tra le ultime novità del marchio. Tra i modelli di punta spiccano Maxima e ColorLab, soluzioni innovative che puntano su personalizzazione e versatilità. In particolare, ColorLab si distingue per l’ampia gamma di finiture laccate, che permettono di creare combinazioni uniche e su misura, trasformando la cucina in un ambiente esclusivo e altamente funzionale.

Ampio spazio anche ad altri modelli iconici del brand. Tablet rappresenta una proposta elegante e pratica, caratterizzata da un design 100% Made in Italy, capace di coniugare qualità, stile e tendenze contemporanee. Per chi preferisce un’estetica più moderna ma equilibrata, Contempo offre una sintesi perfetta tra innovazione e richiami classici, con linee raffinate e grande attenzione ai dettagli.

A supportare i clienti, una squadra di professionisti qualificati accompagnerà ogni fase del percorso, dal rilievo delle misure alla progettazione personalizzata, fino alla consegna e al montaggio. Tra i servizi offerti anche soluzioni di finanziamento e assistenza post-vendita, a conferma di un approccio orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

Con questa nuova apertura, Creo Kitchens rafforza il proprio impegno nel rendere accessibili design e qualità, portando a Sperone un’offerta completa e innovativa.

STORE CREO SPERONE (AV)

Via G. Di Vittorio I Traversa, 10

83020 Sperone (AV)

Tel. 081 8243553

Un nuovo spazio dedicato all’arredo che punta a diventare punto di riferimento per il territorio.