Alpinisti bloccati sul Terminio: intervento notturno del Soccorso Alpino Campania

Una complessa operazione di soccorso si è conclusa con successo questa mattina sul massiccio del Terminio, dove un gruppo di tre alpinisti era rimasto bloccato durante la risalita di una via alpinistica nel vallone Matrunolo. I tre, dopo alcune calate in corda, si sono ritrovati in una zona particolarmente esposta e impossibilitati a proseguire.

A lanciare l’allarme è stato uno dei componenti del gruppo, che ha utilizzato l’applicazione GeoResQ, permettendo così una rapida geolocalizzazione e l’attivazione immediata del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Due squadre del CNSAS hanno raggiunto in serata la zona di Campolaspierto, che è stata utilizzata come campo base per il coordinamento dell’intervento. Nel frattempo, in virtù del protocollo operativo tra CNSAS e Aeronautica Militare, è stato richiesto il supporto di un elicottero HH-139 decollato da Pratica di Mare, atterrato poi nei pressi della zona operativa per imbarcare un tecnico del Soccorso Alpino.

Un primo sorvolo è stato effettuato per valutare la possibilità di un recupero diretto in parete, ma il forte vento ha reso l’operazione troppo rischiosa. Successivamente è stata scelta una nuova strategia: inviare due squadre miste formate da tecnici CNSAS e operatori del SAGF, una trasportata in quota tramite elicottero e l’altra salita via terra. Anche questo tentativo, però, è stato interrotto per il peggioramento delle condizioni meteo.

Solo con le prime luci dell’alba è stato possibile intervenire con sicurezza. La squadra del CNSAS salita via terra ha raggiunto gli alpinisti, che, seppur infreddoliti, non presentavano problematiche sanitarie. Dopo averli messi in sicurezza, sono iniziate le manovre di recupero e la discesa fino al campo base, dove l’intervento è stato dichiarato concluso.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Serino, a supporto delle operazioni.