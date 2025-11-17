“Incontro con la Memoria – Giuseppe Costanza, testimone della strage di Capaci”

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano/Sperone avrà l’onore di ospitare, giovedì 20 novembre 2025, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado di Baiano, Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone e Ufficiale della Repubblica Italiana, porterà agli studenti la sua testimonianza diretta di quel tragico giorno, offrendo un’occasione unica di riflessione sui valori della legalità, del coraggio civile e della memoria attiva.



L’incontro rappresenta un momento di alto valore formativo e umano, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del rispetto delle regole, della giustizia e dell’impegno civico nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

All’evento prenderanno parte le massime autorità civili e militari del territorio:

• la Provveditrice dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino , dott.ssa Fiorella Pagliuca ;

• il Capitano dei Carabinieri , dott. Iannelli ;

• il Luogotenente della Guardia di Finanza , dott. Senatore ;

• il Comandante della Polizia Municipale , dott. F.Tavasso ;

• il Sindaco di Baiano , Enrico Montanaro ;

• il Sindaco di Sperone , Ad olfo Alaia .

• il Dirigente Scolastico, Pasquale Napolitano

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo “Promuoviamo la legalità a scuola”, promosso dal nostro Istituto per consolidare nei giovani il senso di responsabilità civica, la conoscenza della storia recente e la consapevolezza che la legalità è un valore che si costruisce ogni giorno, attraverso le scelte e i comportamenti di ciascuno.

Un incontro che non sarà soltanto un momento di ascolto, ma un’esperienza viva di cittadinanza attiva, in cui la voce di un testimone autentico della storia del nostro Paese diventa lezione di vita, memoria condivisa e impegno per il futuro.