Camposano in Vaticano, una giornata storica tra fede, scuola e identità

CAMPOSANO – Una giornata destinata a restare nella memoria collettiva. Il Comune di Camposano ha vissuto ieri un’esperienza straordinaria in Vaticano, partecipando a un evento che ha unito fede, scuola, tradizione e comunità sotto lo sguardo del Santo Padre.

A rappresentare il paese, una delegazione imponente di ben 246 partecipanti, guidata dal sindaco, on. Francesco Barbato, insieme a studenti, docenti, amministratori comunali e realtà del territorio. Presenti anche la banda musicale e il coro, accompagnati dalla delegata scolastica, oltre alle cinque paranze dei battenti e alle eccellenze dell’artigianato dolciario locale.

Momento centrale della giornata, l’incontro con il Santo Padre, un’occasione carica di emozione che ha suggellato simbolicamente un percorso fatto di valori condivisi, tra pace, solidarietà e senso di comunità. Un gesto semplice ma potente, come una stretta di mano, capace di racchiudere il significato più profondo dell’iniziativa.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza del rapper Clementino, che ha condiviso con i presenti un momento unico, contribuendo a creare un ponte tra generazioni e linguaggi diversi.

“Camposano in Vaticano” non è stato solo un viaggio, ma un’esperienza che ha messo insieme ciò che tiene viva una comunità: la scuola, che forma i giovani; la fede, che guida; il lavoro e le imprese locali, che rappresentano il cuore pulsante del territorio; e soprattutto i cittadini, protagonisti di una partecipazione sentita e autentica.

Un orgoglio per l’intero paese, che anche da Piazza San Pietro ha saputo far sentire la propria voce, dimostrando come l’unione e i valori condivisi possano portare lontano, senza confini.