Volturara Outdoor, domani arrampicata gratuita per bambini in Piazza Roma: il CAI porta la parete artificiale

VOLTURARA IRPINA. Una giornata di sport, natura e divertimento per i più piccoli. Domani, sabato 21 giugno, nell’ambito del cartellone Volturara Outdoor, dalle ore 11.00 in Piazza Roma, tutti i bambini potranno provare gratuitamente l’arrampicata su parete artificiale, grazie alla presenza del Club Alpino Italiano, già al lavoro per il montaggio della struttura.

Un’esperienza emozionante e formativa, pensata per avvicinare i più giovani al mondo della montagna e dello sport in verticale. I piccoli arrampicatori saranno seguiti passo dopo passo dagli operatori esperti del CAI, in totale sicurezza, con attrezzature adeguate e personale qualificato.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Volturara Irpina con l’obiettivo di valorizzare il contesto naturale del paese e proporre attività outdoor inclusive e stimolanti.

“Vi aspettiamo domani in Piazza Roma” è l’invito dell’amministrazione comunale, che punta a trasformare il cuore del paese in un luogo di aggregazione e scoperta, offrendo ai bambini un’occasione unica per mettersi alla prova divertendosi.

Un appuntamento imperdibile per le famiglie, che potranno vivere insieme ai propri figli una mattinata all’aria aperta tra sport, gioco e spirito di comunità.