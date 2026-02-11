Da Napoli al palco del Super Bowl: chi è Antonio Spinelli?

Tra i protagonisti dell’Half Time Show del Super Bowl 2026 insieme alla superstar mondiale Bad Bunny, che con la sua performance iconica ha dato voce al problema latino negli USA rappresentando tutto il Sud America, esibendosi davanti a centinaia di milioni di spettatori e rappresentando con orgoglio Napoli sul palco più importante dello spettacolo internazionale c’è anche Antonio Spinelli, 26 anni di Mugnano. quel passo lo ha fatto davvero.

Ha iniziato a ballare quando aveva appena quattro anni e a soli 18 anni ha rappresentato l’Italia alle semifinali mondiali.

La svolta arriva nel 2021, quando partecipa al video musicale “2Steps” di Ed Sheeran. Da quel momento la sua carriera prende il volo e non accenna a fermarsi: lavora con artisti del calibro di Rosalía, Dua Lipa e Beyoncé.

L’esibizione al Super Bowl di qualche giorno fa rappresenta uno dei punti più alti della sua carriera: fino alla vetta del mondo.