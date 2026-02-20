Estrazioni del 20 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Nuova giornata di fortuna per gli appassionati del gioco: sono stati ufficializzati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 20 febbraio 2026. Di seguito tutti i risultati, senza variazioni, per chi vuole controllare la propria giocata.
Lotto, i numeri del 20 febbraio 2026
• Bari: 71-19-24-7-58
• Cagliari: 88-71-64-85-87
• Firenze: 72-52-40-85-57
• Genova: 50-27-14-18-26
• Milano: 31-56-50-53-58
• Napoli: 6-7-54-3-72
• Palermo: 67-50-70-78-57
• Roma: 19-70-29-6-61
• Torino: 38-3-6-20-19
• Venezia: 57-52-78-66-7
• Nazionale: 63-53-25-24-15
10eLotto, la combinazione completa
• 3 – 6 – 7 – 14 – 19 – 24 – 27 – 31 – 38 – 40 – 50 – 52 – 56 – 57 – 64 – 67 – 70 – 71 – 72 – 88
Numero oro: 71
Doppio oro: 71, 19
Extra: 15 – 18 – 20 – 25 – 26 – 29 – 53 – 54 – 58 – 61 – 63 – 66 – 78 – 85 – 87
Superenalotto, combinazione vincente e premi
• Combinazione: 49 – 34 – 42 – 41 – 30 – 83
• Numero Jolly: 64
• Numero Superstar: 77
Il Jackpot del concorso del 20 febbraio 2026 ha raggiunto i 123.500.000 euro, mentre per l’estrazione successiva del 21 febbraio sale a 124.400.000 euro.
Numeri ritardatari del Lotto
Tra i più attesi per la prossima estrazione del 21 febbraio 2026 spiccano:
• Cagliari 55 (116 estrazioni)
• Genova 34 (103 estrazioni)
• Cagliari 10 (99 estrazioni)
• Genova 69 (97 estrazioni)
• Nazionale 27 (96 estrazioni)
• Firenze 16 (96 estrazioni)
• Napoli 3 (90 estrazioni)
• Roma 81 (82 estrazioni)
• Firenze 77 (79 estrazioni)
• Cagliari 21 (79 estrazioni)
Ritardi principali per ruota
• Bari: 41 (75) – 23 (71) – 11 (58)
• Cagliari: 55 (116) – 10 (99) – 21 (78)
• Firenze: 16 (96) – 77 (79) – 47 (65)
• Genova: 34 (103) – 69 (97) – 80 (59)
• Milano: 45 (65) – 26 (64) – 65 (56)
• Napoli: 3 (90) – 84 (71) – 88 (68)
• Palermo: 85 (67) – 46 (57) – 45 (54)
• Roma: 81 (82) – 89 (75) – 82 e 25 (74)
• Torino: 40 (66) – 28 (60) – 58 (51)
• Venezia: 48 (56) – 69 (53) – 85 (52)
• Nazionale: 27 (96) – 31 (73) – 17 (71)
Superenalotto, i numeri più ritardatari
• 87 (63) – 62 (59) – 70 (46) – 48 e 59 (45) – 10 (44)
Un quadro completo per gli appassionati, in attesa della prossima estrazione che potrebbe cambiare ancora una volta la classifica dei numeri più attesi.