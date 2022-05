Campania in Cammino, arriva la seconda tappa a Casalbore. Il due giugno si camminerà insieme lungo il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela.

Dopo il successo del primo evento promosso dal nuovo format turistico “Campania in Cammino”, ospitato nell’affascinante cornice dei Campi Flegrei, il progetto prosegue con una nuova tappa, in programma il due giugno, questa volta in provincia di Avellino. Protagonista sarà l’antico Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e i suoi tratturelli compresi nel tratto che abbraccia i borghi di Casalbore, Buonalbergo e San Giorgio La Molara. Una giornata all’insegna della scoperta dei colori, dei profumi e dei sapori dell’Irpinia più autentica, percorrendo le rotte dei pastori che attraversano il verde dei campi, all’ombra di antichi edifici. Protetti dalla mole della Torre Normanna di Casalbore simbolo del borgo antico, i partecipanti all’evento assaggeranno le delizie locali accompagnati da buona musica. L’evento si svolgerà, infatti, sempre secondo il format inaugurato dal progetto “Campania in Cammino”, che comprende una passeggiata di trekking urbano e/o extra urbano, abbinata a degustazioni di prodotti e piatti tipici e momenti di spettacolo (musica o rappresentazioni teatrali). A Casalbore, dove comincerà e terminerà il percorso, sarà possibile degustare l’olio Evo tipico del posto, insieme a cecatielli, salsicce e frittata. Il tutto allietato dalla musicale del gruppo Irpinia Sound. Il tutto è prenotabile dalla piattaforma digitale www.campaniaincammino.it. Campania in Cammino è un progetto di valorizzazione e promozione della regione Campania attraverso la creazione di esperienze outdoor lungo i cammini presenti sui territori delle sue provincie. La Via Appia, la Via Francigena, il Sentiero degli Dei e tutte le antiche vie della transumanza con i tanti tratturi e tratturelli percorsi da secoli quali preziose vie di collegamento, diventano oggi nuovi veicoli di scoperta e meraviglia, pronti ad ospitare le nuove forme di turismo che, nell’epoca contemporanea, vanno sempre più sviluppandosi. “Campania in Cammino” ha l’ambizioso obiettivo di mettere a sistema tale preziosa risorsa, attraverso la creazione di una piattaforma digitale pensata per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di tutte le forme di turismo outdoor. All’interno della piattaforma digitale sarà possibile scegliere tra itinerari studiati in base alle esigenze dei target di riferimento, siano essi stranieri o italiani. E ovviamente sarà anche possibile partecipare ad iniziative originali e autentiche, pensate per favorire l’approccio al turismo del cammino da parte dell’utenza domestica, favorendo così lo sviluppo del turismo di prossimità. Proprio come l’evento in programma il due giugno. Il progetto è promosso da Kunene Viaggi, in collaborazione con “Terre di…viaggi e territorio”, e si avvale della consulenza artistica di Disco Service Musicheria.

