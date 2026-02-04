Campania, Fico accelera sul bilancio: «Uscire dall’esercizio provvisorio è una priorità»

La Regione Campania è al lavoro sulla definizione del bilancio, passaggio cruciale per garantire piena operatività all’azione amministrativa. A confermarlo è il presidente Roberto Fico, che attraverso i suoi canali social ha fatto il punto sul confronto in corso con assessori e dirigenti regionali.

L’obiettivo, spiegano da Palazzo Santa Lucia, è analizzare nel dettaglio le proposte in campo e le principali criticità, individuando soluzioni in grado di coniugare sostenibilità finanziaria ed efficacia degli interventi. Il bilancio viene definito dal presidente come l’asse portante dell’attività di governo, lo strumento attraverso cui si traducono in scelte concrete le priorità politiche e amministrative.

Al centro del lavoro c’è la necessità di superare l’attuale fase di esercizio provvisorio, condizione che limita la capacità di programmazione e rallenta l’attuazione delle politiche regionali. «Disporre di un bilancio pienamente operativo – sottolinea Fico – è essenziale per pianificare con chiarezza e offrire risposte tempestive ai cittadini».

Il presidente assicura massimo impegno da parte della Giunta, che sta portando avanti il confronto con metodo e determinazione, consapevole della responsabilità che accompagna ogni scelta finanziaria. Un passaggio atteso, che segna una tappa decisiva per restituire stabilità e piena funzionalità all’azione della Regione.