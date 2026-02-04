Escape room multilingue a scuola: ad Avellino arriva “Enigmap Language Lab”

Anche le scuole di Avellino possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue.

Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino. La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che curano il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Già avviato a livello nazionale, il progetto ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole. Gli istituti di Avellino che aderiranno potranno partecipare gratuitamente e decidere in autonomia quando avviare la sperimentazione, in base alle proprie esigenze organizzative e didattiche.

Nel corso del progetto verranno sviluppate e messe a disposizione diverse escape room online, utilizzabili durante le lezioni e i laboratori linguistici. Attraverso enigmi, storytelling e lavoro di squadra, le attività mirano a stimolare la comunicazione orale e scritta, il pensiero critico e la collaborazione tra studenti, rendendo l’apprendimento delle lingue più coinvolgente.

“Enigmap Language Lab” rappresenta per le scuole di Avellino un’opportunità di partecipare a una sperimentazione nazionale di didattica innovativa, sostenuta da un’università e da un centro di ricerca riconosciuti a livello nazionale.