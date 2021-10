“CAMBIA AVELLA”: Le nostre prime due proposte sul tavolo degli amministratori.

“Innanzitutto partiamo dal dato sostanziale che è stato anche in Consiglio Comunale riconosciuto il bisogno di un maggior legame tra gli Amministratori e i cittadini. È emerso da parte di tutti la volontà di voler ascoltare di più i cittadini per comprendere le direzioni da dare a scelte future in maniera sostanziale. Il tutto passa dalla necessità di rendere trasparente è permeabile l’azione di governo locale e delle scelte future che si può concretizzare pubblicando e rendendo noti ai cittadini gli atti approvati. Da qui la nostra prima proposta. La creazione attraverso fb di una Piazza Virtuale (una pag. del Comune) che argini le riflessioni delle solitudini politiche per confluire invece in un impegno da parte di tutti, Maggioranza e Minoranza, di rendere conoscenti e consapevoli i cittadini delle scelte fatte e delle ragioni di confronto, condivisione e non condivisione delle predette scelte . Sarà il modo per consentire ai cittadini di esprimersi e di sollecitare gli interventi da compiere. Un modo per iniziare tutti insieme un dialogo costruttivo nella direzione di un reale passo di rilancio.

In secondo luogo inviteremo e proporremo agli Amministratori

di prevedere ed investire in un Museo dei Lavori e dei Mestieri. Si potrebbe partire dal recupero di quegli oggetti ed utensili vari che negli anni sono stati utilizzati e sono serviti per i “mestieri” e i lavori storici di Avella. Dall’agricoltura, alla pastorizia all’allevamento. Si potrebbe abbinare poi una mostra fotografica stabile che rievochi le persone, i luoghi di vita quotidiana, di lavoro e di piazza e gli eventi realizzati negli anni ad Avella. Partendo dalle foto storiche in bianco e nero fino ad arrivare ai colori dei giorni nostri”.

