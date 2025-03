Calcio Serie C, 30a giornata. L’Avellino soffre a Messina, un gol di Sounas regala i tre punti

di Redazione sportiva

L’Avellino vince soffrendo a Messina. Decisivo il gol di Sounas al 38′, così come Iannarilli nel recupero del secondo tempo. Tre punti d’oro per la lotta al primo posto, quarta vittoria consecutiva e settima nelle ultime 8.

Biancolino deve rinunciare ad un pilastro del centrocampo come De Cristofaro, infortunato, al suo posto Rocca. Dietro alla coppia offensiva Patierno-Lescano, si piazza D’Ausilio, Panico parte dalla panchina. Messina a specchio, 4-3-1-2. Rigione e Crimi iniziano a prendere le misure della porta avversaria, mira non precisa. Al 7′ il giovane Dell’Aquila sfugge a Cagnano ma la sfera viene deviata. Il duello si ripropone al 15′, ha la meglio ancora Dell’Aquila, tiro a giro a lato di poco. Due minuti dopo l’Avellino si salva, è Petrucci che tira dal limite e centra il palo. I peloritani dominano, altra iniziativa di Dell’Aquila, Cagnano non riesce a fermarlo e la palla si spegne di un soffio sul fondo. I lupi devono scuotersi, una giocata Rocca-Patierno è vanificata dal portiere messinese Meli. Al 38′ il gol degli irpini, Cancellotti vede Sounas che di testa prende l’ascensore e buca Meli. È l’ottavo gol in campionato per il greco. I ragazzi di Biancolino, dopo la carica positiva della marcatura, ci riprovano con Patierno, la sfera si perde a lato. Due minuti recupero e l’arbitro Maccarini di Arezzo decreta la fine del primo tempo.

Si riparte con la prima ammonizione per i lupi, sul taccuino ci finisce Rocca. Al 53′ giallo pure per D’Ausilio. Cinque giri di lancette e Meli si oppone ad una bella conclusione di Sounas. Biancolino intanto chiama Panico, entra in campo al posto di D’Ausilio. Al 64′ è il momento di Russo e Palumbo per Lescano e Palmiero. Proprio Palumbo manda fuori la sfera, assistito da Rocca. Al 73′ occasionissima per i lupi, Patierno si divora il gol che avrebbe evitato qualche pena di troppo. Anche Panico viene sanzionato dall’arbitro con l’ammonizione. Dopo Garofalo e Vicario, mister Banchieri butta nella mischia De Sena per il Messina. Al 78′ ancora Palumbo è impreciso, palla sopra la traversa. In casa biancoverde si rinforzano gli ormeggi, entra Armellino per Sounas. I siciliani rispondono con Pedicillo e Luciani per Tordini e Dell’Aquila. Pedicillo si rende subito pericoloso, palla out. All’88’ è Russo, per i lupi, a colpire di testa facendo venire i brividi al pubblico di casa. Al 91′ Iannarilli salva la vittoria volando sulla botta di Pedicillo. Dopo cinque minuti di recupero si può liberare l’urlo di gioia del popolo biancoverde.