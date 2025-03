Avellino: In Piazzetta Trieste e Trento, un Video per Celebrare la Festa della Donna e i Diritti Femminili

Oggi, 8 marzo, si festeggia la festa della donna, che simboleggia un’occasione per ricordare lo sforzo delle donne nella conquista dei propri diritti e della propria libertà e per riflettere e sensibilizzare, sulle problematiche sociali e le battaglie che le donne ancora oggi sono costrette a vivere: disparità di genere, a contrastare il patriarcato, la differenza di salario rispetto agli uomini, la violenza in ogni sua forma – fisica, psicologica o economica – il mobbing sul lavoro.

Tutti temi di cui, si parla soprattutto nelle scuole. Nella piazzetta Trieste e Trento di Avellino sono scese in campo per sostenere le donne con un video: Tina, Giada, Sonia Marianna, Dora, Maria, Carmela e Floriana..

Un ringraziamento anche alla vice Sindaca Marianna Mazza per aver contribuito al video dedicato a tutte le DONNE.

Un ringraziamento personale a Carmine Losco per le riprese del video grande professionista nel suo lavoro.

L’artista Dorotea Virtuoso da anni si impegna con le sue amiche e con il quartiere a tenere viva la piazzetta Trieste e Trento di Avellino con iniziative culturali e anche sociali.