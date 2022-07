CALCIO Nola. Armando Vallone é il nuovo responsabile del merchandising del Nola

La S.S. Nola 1925 è lieta di ufficializzare l’ingresso in società di Armando Vallone, CEO di Soccer Time, in qualità di responsabile del settore merchandising bianconero. Dopo aver lavorato all’accordo di sponsorizzazione tecnica con Macron, Vallone ha deciso di stringere un rapporto di collaborazione totale per il Nola e con il Nola facilitando i rapporti con Macron e avvicinando i tifosi ai colori bianconeri con l’allestimento e lo sviluppo di un merchandising di categoria superiore. A tal proposito sono già in cantiere diverse iniziative che saranno sviluppate nel corso della stagione, tra le quali spicca quella dell’oramai imminente apertura di uno store Macron-Nola adiacente alla nuova sede societaria.

“La nostra società cresce e si arricchisce di nuove professionalità – ha esultato il presidente Luigi Nappi – con Armando Vallone al nostro fianco sarà più semplice coinvolgere la nostra tifoseria con iniziative di merchandising di primo livello. Dopo aver lavorato all’accordo con Macron attraverso la sua azienda, Soccer Time, adesso l’obiettivo è quello di rafforzare l’immagine societaria con prodotti di qualità e tendenza”.