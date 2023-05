Calcio. Nell’ultima giornata di campionato Pisa-Spal, elogio per Gaetano Masucci

di Carmine Guerriero

Il campionato di serie b è giunto al termine. Il Pisa nella sua ultima gara casalinga della stagione incontra il già retrocesso Spal. Dalla curva nord dello stadio Garibaldi-Romeo Anconetani si erge uno striscione: “ UN ESEMPIO PER TUTTI , GAETANO MASUCCI “. Il talento mandamentale con la sua perseveranza e destrezza calcistica è entrato nei cuori dei Toscani.Un percorso soddisfacente, infatti i nerazzurri per 2 punti non accedono ai play off validi per la serie A.Il talento mandamentale non ha preso parte alla partita vista l’ammonizione rimediata nella penultima giornata di campionato.

Ciononostante in questa stagione ha messo a referto 7 gol e 3 assist. Il popolo pisano è riconoscente nei suoi confronti non solo per questa stagione ma anche per le altre. Infatti, son quasi 200 volte che il giocatore è sceso in campo con la maglia pisana. Un cammino costituto da poche sfortune e tante gioie come la promozione del 2019.

Il libro della stagione calcistica del campionato di B si è chiuso tranne per le squadre che faranno i play off. Il futuro del baianese resta ancora incerto, infatti il suo agente Danilo Caravello ospite al programma Il Tirreno ha dichiarato: << Gaetano non finisce mai di stupire. A 38 anni si conferma un professionista impeccabile ed i numeri di questa stagione sono davvero eccellenti. A fine campionato si apriranno due strade, come ho già detto da tempo: da una parte smettere quando sei ancora al top, dall’altra provarci ancora per un’annata. Anche perché un giocatore come Gaetano può fare ancora comodo al Pisa. Ma è anche normale che a 38 anni lui stesso ragiona veramente giorno per giorno e passo dopo passo. Per cui, per il momento, non è giusto sbilanciarsi né si può farlo >> . In attese di una sua decisione , dalla bassa irpinia siamo sempre pronti a seguirlo.